"Miss Bikini" Jenny heizt Schauspielkollegen in Dresdner Comödie mächtig ein

Dresden - Eigentlich trimmt sie Bräute, macht sie fit für den großen Tag, lässt Fettpölsterchen vor der Hochzeit schmelzen. Jenny Klippel Zavrakis (45) ist in Hamburg Personal-Trainerin für angehende Ehefrauen. In der Dresdner Comödie heizt sie ihren Mitspielern auf der Bühne ein. In der Neuinszenierung von "Brandheiß" (bis 17. Mai) verdonnert sie die drei Feuerwehrmänner Klaus, Claas und Hans – darunter auch Thomas Böttcher (60) – zum Poledance.

Mit einer heißen Revue wollen die Feuerwehrmänner die Kohle für ein Löschfahrzeug einspielen. © PR/Robert Jentzsch

Ernährungsberaterin, Wettkampf-Athletin, Schauspielerin, dreifache Mama und nicht zuletzt Vize-"Miss Bikini 2011" der IFBB (International Fitness and Bodybuilding Federation) – Jenny hat so viele Jobs wie Leidenschaften.

"Tatsächlich hat es mich schon immer ins Rampenlicht gezogen. Als Kind wollte ich Seiltänzerin im Zirkus werden. Mein Großvater war Theaterkritiker, und ich war bereits im Kindergarten in der Theatergruppe", erzählt Jenny.

In Dresden steht sie zum ersten Mal auf der Bühne, war auch vorher noch nie in der Stadt. "Umso mehr habe ich mich über das Engagement gefreut. Am Donnerstag kommt meine Familie nach Dresden und dann entdecken wir zusammen die Stadt."

Vor sieben Jahren spielte die Fitness-Trainerin in der Uraufführung von "Brandheiß" in Hannover mit.