"Miss Bikini" Jenny heizt Schauspielkollegen in Dresdner Comödie mächtig ein
Dresden - Eigentlich trimmt sie Bräute, macht sie fit für den großen Tag, lässt Fettpölsterchen vor der Hochzeit schmelzen. Jenny Klippel Zavrakis (45) ist in Hamburg Personal-Trainerin für angehende Ehefrauen. In der Dresdner Comödie heizt sie ihren Mitspielern auf der Bühne ein. In der Neuinszenierung von "Brandheiß" (bis 17. Mai) verdonnert sie die drei Feuerwehrmänner Klaus, Claas und Hans – darunter auch Thomas Böttcher (60) – zum Poledance.
Ernährungsberaterin, Wettkampf-Athletin, Schauspielerin, dreifache Mama und nicht zuletzt Vize-"Miss Bikini 2011" der IFBB (International Fitness and Bodybuilding Federation) – Jenny hat so viele Jobs wie Leidenschaften.
"Tatsächlich hat es mich schon immer ins Rampenlicht gezogen. Als Kind wollte ich Seiltänzerin im Zirkus werden. Mein Großvater war Theaterkritiker, und ich war bereits im Kindergarten in der Theatergruppe", erzählt Jenny.
In Dresden steht sie zum ersten Mal auf der Bühne, war auch vorher noch nie in der Stadt. "Umso mehr habe ich mich über das Engagement gefreut. Am Donnerstag kommt meine Familie nach Dresden und dann entdecken wir zusammen die Stadt."
Vor sieben Jahren spielte die Fitness-Trainerin in der Uraufführung von "Brandheiß" in Hannover mit.
Diese Tipps gibt Jenny Bräuten, die an ihrem großen Tag fit sein wollen
"Der Text war schnell wieder da, die Choreografie an der Stange war eher die Herausforderung. Aber da ich nach meinen Schwangerschaften viel Bauchmuskeltraining absolviert habe, bekomme ich alles so hin wie vor sieben Jahren."
Bräute, die an ihrem großen Tag fantastisch aussehen wollen, müssen etwa drei Monate bei Jenny (und zu Hause) trainieren – und was oft noch schwerer fällt: auch die Ernährung umstellen.
"Aber ich habe gemerkt, dass es unglaublich hilft, wenn man einen Tag hat, auf den man hinarbeitet", sagt die Expertin. Das gilt auch für Premieren.
Titelfoto: Bildmontage: PR/Robert Jentzsch / Eric Münch