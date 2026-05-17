Musical-Uraufführung "Simsalabim" an der Staatsoperette: Zaubertricks und Lebenslügen

Dresden - Geht das? Kann man ein unterhaltsames Musical machen über "Hitlers liebsten Magier", einen charakterlich fiesen Nazi-Mitläufer, dem auch nach 1945 eine große Karriere als Zauberkünstler gelang, der dafür seine Täterschaft leugnete, quasi wegzauberte? Die Staatsoperette hat dieses Wagnis unternommen - und es ist geglückt! Die begeistert gefeierte Uraufführung der opulenten Eigenproduktion "Simsalabim - Das magische Leben des Dr. Schreiber" war am Samstag.

Verblüffender Hokuspokus: Magier "Kalanag" (Marcus Günzel) lässt Partnerin "Gloria" (Sybille Lambrich) schweben. © Lutz Michen

Lug und Trug, Täuschung und Publikumsverführung - das ist das Handwerkszeug der Magier. Helmut Schreiber (1903-1963), der sich als Zauberkünstler "Kalanag" nannte, beherrschte alle Tricks. Und er war wohl - das Musical "Simsalabim" legt es ungeschönt nahe - ein veritables Arschloch. Ein Typ, der immer auf den eigenen Vorteil bedacht war, der seine Eltern, seine Frauen, seine Töchter, seinen Freund und sein Publikum hinterging und benutzte. Marcus Günzel verkörpert ihn meist leichtfüßig, selten zweifelnd - und dieser grandiosen Darstellung ist es zu verdanken, dass wir seine Figur nicht verachten, sondern mögen.

Das ist die Glanzleistung dieser Inszenierung: Die zwei Seiten eines schillernden Charakters glaubhaft zu zeigen. Sein Show-Talent, aber auch die dunklen Kapitel seiner Lebensgeschichte, in der er sich Hitler und Goebbels andiente (Buch: Dirk Laucke). Die Geschichte beginnt mit einem Lazarett-Ballett mit Kriegsversehrten an Krücken und Trümmerfrauen zum Songtext "Ausgehitlert, ausgehungert, ausgebombt" (Liedtexte: Martin G. Berger). Von 1913 bis 1963 wird Schreibers Leben geschildert; kaleidoskopartig, in der Geschichte hin- und herspringend, klug und schlüssig.

Erzählt wird, wie sich Helmut in den 20ern zur Präsidentschaft des "Magischen Zirkels" schlawinert, wie er seinen Freund Max (stark: Gero Wendorff) bei Propagandafilmen im Berlin der 30er-Jahre als Juden diffamiert, wie er mit seiner Frau Anneliese als "die große Gloria" (wunderbar: Sybille Lambrich) Zaubertricks im US-Fernsehen der 50er aufführt, danach unmoderner wird. Und wie man ihn mit seiner NS-Vergangenheit konfrontiert, die er scheinbar spurlos verschwinden lässt. "Ein Zauberer ist von Berufs wegen ein Lügner", heißt es. Die Lebenslüge wird mehrfach besungen: "Ein neuer Name, ein neues Leben, die gleiche Welt".