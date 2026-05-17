Dixie-Fest so sexy, wie nie: Diese Party ist das neueste Highlight

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Die Premiere der swingenden Prohibitionsparty am Samstag im Parkhotel entpuppte sich als einer der neuen Höhepunkte des traditionsreichen Dixieland Festivals.

Von Katrin Koch

Dresden - So sexy war das Internationale Dixieland Festival noch nie! Die Premiere der swingenden Prohibitionsparty am Samstag im Parkhotel in Dresden entpuppte sich als einer der neuen Höhepunkte des traditionsreichen Festivals. Publikum (knapp 800 Gäste) und Programm trugen gleichermaßen dazu bei - ließen die 1920er-Jahre stilvoll aufleben.

Drei Bands und zwei DJanes sorgten im Ballsaal für volles Parkett.
Drei Bands und zwei DJanes sorgten im Ballsaal für volles Parkett.  © Steffen Füssel

Die Damen in Gatsby-Kleidern, mit Federboa, Stirnband und langen Perlenketten. Die Herren im Anzug, die Bierflasche versteckt in einer Papiertüte.

Mit dem Codewort "4711" floss kein Kölnisch Wasser, sondern Alkohol in die mitgebrachten Tassen. Wer sie vergessen hatte, konnte ein Exemplar für zwei Euro erstehen.

"Wir haben reichlich Sammeltassen", schmunzelte Veranstalter Steffen Grosche (Waterloo Produktion). Nur mit Codewort ging's auch am Türsteher vorbei in den Burlesque-Club, wo sich Mama Ulita und Maroush Boleyn elegant entblätterten.

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Zum Tanz im Ballsaal vor einem großen Grammophon-Bühnenbild spielten die beiden Bigbands "Chicago Stompers" und "The OhnO!", für Charleston und Cabaret-Songs sorgten die Musiker von "Let's Misbehave!". Patrouillierende Polizisten behielten die ganze Chose im Auge - ein Mordsvergnügen!

Wer sich mit Alkohol erwischen ließ, wurde von der Polizei in Handschellen abgeführt.
Wer sich mit Alkohol erwischen ließ, wurde von der Polizei in Handschellen abgeführt.  © Steffen Füssel
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Mama Ulita begeisterte die Partygäste in einem kleinen Nebenraum mit einer Burlesque-Show.
Mama Ulita begeisterte die Partygäste in einem kleinen Nebenraum mit einer Burlesque-Show.  © Steffen Füssel
Tanzpaare wetteiferten beim Tanz-Battle um die Gunst von Jury und Publikum.
Tanzpaare wetteiferten beim Tanz-Battle um die Gunst von Jury und Publikum.  © Steffen Füssel
Barkeeper-Profi Ulf Neuhaus kam als Gast und brachte eine Porzellantasse für die alkoholischen Getränke mit.
Barkeeper-Profi Ulf Neuhaus kam als Gast und brachte eine Porzellantasse für die alkoholischen Getränke mit.  © Steffen Füssel

Wer's verpasst hat: Die nächste "Prohibitionsparty - Circus of Swing" findet am 22. Mai 2027 statt. Der Vorverkauf hat bereits begonnen unter: www.parkhotel-dresden.de.

Titelfoto: Bildmontage: Steffen Füssel

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