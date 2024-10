Immer wieder sonntags: Big-Band-Familie schenkt Dresden den Tanztee

Kerstin Klauer-Hartmann (54) und Marc Hartmann (55) schwofen sich auf der Saal-Galerie des Zentralwerkes ein. © Norbert Neumann

Und klotzen richtig ran – mit 19 Musikern im Tanzorchester. Am morgigen Sonntag (15 bis 18 Uhr) wird wieder geschwoft – zum 13. Mal!

Es ist ein ganz besonderer, charmanter Tanznachmittag – nicht nur wegen der Orchestergröße. Das Publikum – ob Jung oder Alt, Singles, Paare oder Familien – ist nett angezogen und tanzt zur Big-Band-Musik der 40er- und 50er-Jahre.

Stilecht gekleidet steht Sängerin (und Stadtführerin) Kerstin am Mikro, interpretiert Schlager von Hilde Knef bis Bärbel Wachholz.

"Ich habe Secondhand-Läden in Paris und Wien durchstöbert, aber meine tollen Kleider habe ich in Dresden gefunden, in der Boutique Chicsaal in der Neustadt", verrät Kerstin.