Caspar-David-Friedrich-Ausstellung beendet: So viele Besucher kamen ins Albertinum

Nur die Sonderschau "Himmlischer Glanz. Raffael, Dürer und Grünewald malen die Madonna" in der Gemäldegalerie Alte Meister (2011/2012) habe mit 274.000 Ticketverkäufen mehr Besucher angezogen.

Demnach überträfen die Besucherzahlen die große Sonderausstellung zu "500 Jahre Sixtinische Madonna" in der Gemäldegalerie Alte Meister (2012) und die Sonderausstellungen "Dahl und Friedrich. Romantische Landschaften" (2015) und die "Erschütterung der Sinne" (2013) im Albertinum.

Die Schau sei "eine der erfolgreichsten Ausstellungen in der Geschichte der SKD", heißt es in einer Information des Museumsverbunds.

Die Ausstellung "Caspar David Friedrich. Wo alles begann" zum malerischen Werk des Künstlers bildet den repräsentativen Abschluss des Caspar-David-Friedrich-Jahres 2024.

In Dresden umfasste dieses neben der Schau im Albertinum die Ausstellung zum zeichnerischen Werk im Kupferstich-Kabinett (bis 17.11., 44.707 Besucher) sowie - diese beiden flankierend - die Ausstellung "Caspar David Friedrich und das Geld seiner Zeit" im Münzkabinett (noch bis 2. Februar, bislang 57.000 Besucher).

Zuvor hatten in konzeptioneller Abstimmung mit den Dresdner Schauen zwei große Ausstellungen in der Hamburger Kunsthalle ("Caspar David Friedrich. Kunst für eine neue Zeit", 335.000 Besucher) und in der Berliner Nationalgalerie ("Caspar David Friedrich. Unendliche Landschaften", 298.000 Besucher) das Kunstjahr 2024 bestimmt.