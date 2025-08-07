Guter Fang! Sohn übernimmt Angelschule seines Vaters

Dresden - Um während Corona nicht nur in der Stube zu hocken, gründete Event-Profi Kay Aubrecht (51) vor fünf Jahren seine Angelschule "Aubis Fishing". Die Veranstaltungsbranche hat sich wieder erholt, aber auch die Angelschule machte "guten Fang". Deshalb übergibt sie der Vater nun an Sohn Ben (19), der ihn seit seinem dritten Lebensjahr auf Angeltouren begleitet.

Kay Aubrecht (51, l.) übergibt seine Angelschule via "goldener Angel" an Sohn Ben (19). © Stefan Häßler

Ben hat - wie viele junge Leute - angebissen. Rund 200 Teilnehmer werfen alljährlich mit "Aubis Fishing" die Rute aus, bei Workshops, Lehrgängen und zum Erwerb des Fischereischeins.

Der Clou bei Aubis: Sie kombinieren Online-Kursteile mit Praxis an der Elbe. In selbiger tummeln sich immerhin rund 30 Fischarten, in ganz Sachsen sind es 53 Arten.

Sie treffen allein in Dresden auf rund 14.000 Angler, die Köder nach ihnen auswerfen. Auch Vater und Sohn Aubrecht und ihre Jünger sind auf frischen Fisch scharf. "Wir essen nur noch Fisch, den wir selbst angeln", nicken beide.

Und was sie schon an Land gezogen haben - z. B. einen 1,96 Meter langen, über 40 Kilogramm schweren Wels und einen 9-Kilo-Hecht.