Charity-Abend für krebskranke Kinder: Dresdner Verein will Therapie-Zentrum eröffnen

Dresden - Im Sommer 2025 will der Verein "Sonnenstrahl" sein neues, fünfstöckiges Haus mit Therapie- und Beratungsräumen für krebskranke Kinder und ihre Familien in der Schubertstraße eröffnen. Zur Finanzierung soll ein Charity-Abend am 27. Januar im Löwensaal beitragen.