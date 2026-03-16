Dorit Gäbler will ihr Haus mit Pool verkaufen

Friedewald - Es fällt ihnen mit Sicherheit nicht leicht, doch es muss sein: Schauspielerin und Sängerin Dorit Gäbler (83) und ihr Ehemann Karl-Heinz Bellmann (79) verkaufen ihr Haus in Friedewald (bei Moritzburg).

Direkt am Haus haben sich Dorit Gäbler (83) und Karl-Heinz Bellmann (79) einen Pool bauen lassen. © Norbert Neumann

Für 499.000 Euro sind das 1227 Quadratmeter große Grundstück mit Haus (6 Zimmer, 2 Bäder, Sauna, 215 qm Wohnfläche), Außenkamin und Pool zu haben. Macht mit Provision, Notargebühren & Co. runde 555.000 Euro.

Den Grund deutete Dorit Gäbler schon vor Wochen an: "Ich schaffe es einfach nicht mehr. Neben meinen vielen Auftritten wird mir die Arbeit im Haus und im Garten einfach zu viel."

Erst recht nach ihrer Krebserkrankung im Jahr 2024 muss Dorit mit ihren Kräften haushalten. "Ich möchte ja aber noch arbeiten. Die Bühne ist mein Leben. Deshalb trenne ich mich lieber vom Haus als von der Bühne", sagt die Chansonette, die allein im März 19 Auftritte im Kalender stehen hat.

Das Haus des seit mehr als 40 Jahren verheirateten Paares wurde 1958 gebaut, dann umgebaut und modernisiert.