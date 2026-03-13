Tatort-Kommissar Brambach singt jetzt auch als Baumarkt-Jochen

Dresden - "Das ist Wahnsinn" - den über 40 Jahre alten Schlager-Hit von Wolfgang Petry (74) schmettert jetzt auch der Dresdner "Tatort"-Kommissar Martin Brambach (58).

Martin Brambach (58) kann auch anders - als DIY-Jochen werkelt und singt er für die Baumarkt-Kette toom. © toom Baumarkt GmbH

Doch nicht etwa im Krimi, sondern in der Frühjahrskampagne für die Baumarktkette toom. Für diese agiert er in der Rolle des "DIYJochen67". Der selbst ernannte Influencer lässt nicht nur die Säge, sondern auch die Stimmbänder vibrieren.

Brambach-"Jochen" besingt seine Leidenschaft fürs Hämmern, Pflanzen und Streichen. Der Ausflug ins Musikfach war für den Dresdner Chef der Mordkommission eine echte Premiere: "Ich hätte nie gedacht, dass ich mal meine Gesangskünste so unter Beweis stellen würde, aber ich hab's getan! Wie gut das gelungen ist, müssen die Zuschauer selbst beurteilen. Es könnte schon gut sein, dass man danach sagt, ich sollte doch lieber beim Schauspielen bleiben", lacht Brambach.

Apropos Schauspiel: Der letzte Dresden-"Tatort" ("Nachtschatten") wurde im Januar gesendet - es war seit 2016 der 20. Dresden-Krimi.

Brambach ist der einzige Kommissar der ersten Stunde, der noch immer Verbrecher jagt. In diesem Jahr folgt der 21. "Tatort: Das, was Du zurücklässt".