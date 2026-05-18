Gigantische Tiere übernehmen Dresden: Dieser Künstler steckt dahinter
Dresden - Eine riesige Taube hinter der Schauburg, eine gigantische Katze in der Görlitzer Straße - in seinen Bildern lässt Künstler Robert Richter (41) bewusst Tiere die Stadt übernehmen. Genau dadurch zeigt er, wie klein der Mensch manchmal denkt.
Seine Werke tragen Namen wie "Elbwiesen" oder "Görlitzer Straße" und zeigen bekannte Dresdner Orte neu gedacht - oft grüner, oft überraschend verändert. Dabei geht es ihm nicht um erhobene Zeigefinger: "Ich möchte Impulse setzen, aber niemanden belehren."
"Mit 13, 14 habe ich die Liebe zum Graffiti entdeckt", sagt Richter. Acht Jahre lang prägte die Straße seinen Stil, bevor er zehn Jahre als Mediengestalter in einer Agentur arbeitete.
Doch dort fehlte ihm die Freiheit: "Das Agenturbusiness war mir zu trocken - ich konnte meine Impulse nicht setzen."
Vor rund 15 Jahren fand er seine klare Richtung: Natur, Nachhaltigkeit und Tierschutz. "Das ist heute total authentisch für mich. Mein Job ist ein Spiegel meines Lebens." Seine Kunst macht Tiere zu Hauptdarstellern im XXL-Format.
"Das Tier ist plötzlich ganz groß und der Mensch bekommt mal die Perspektive, in der sonst das Tier steckt."
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Fassadenkünstler Robert Richter: Hier können seine Werke bestaunt werden
Seine Kunst bleibt nicht nur auf der Leinwand: Auch Fassaden hat Richter bereits "tierisch" erobert, unter anderem am Bahnhof Klotzsche, an der Kita "Marta" sowie an verschiedenen Hauswänden.
Mit Pinsel, Rolle, Acryllack und Spraydose bringt er seine Motive direkt in den urbanen Raum. "Fassadengestaltung möchte ich unbedingt wieder mehr machen - ein, zwei Projekte im Jahr wären perfekt."
Anzuschauen gibt es die Kunstwerke in seinem Atelier in der Neustadt und im September bei der Messe "Neue Art".
Titelfoto: Bildmontage: Petra Hornig