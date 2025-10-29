Senior verschenkt 20.000 Euro: 285 Dresdner hätten es gerne
Dresden - Christoph Prüm (75) will 20.000 Euro verschenken, so für ein Grunderbe und eine gerechtere Verteilung der Vermögens-Erbmasse für alle Bürger werben. Die Auslosung findet im Rathaus statt.
Bis Montag hatten sich bereits 285 Dresdner (alle Jahrgang 1995) für die einmalige Chance beworben.
Um gewinnen zu können, muss man am Freitag, 21. November, ins Rathaus (Rathausplatz 1, Goldene Pforte) kommen. Dort wird im Plenarsaal (2. Stock) um 19 Uhr ein Gewinner ausgelost.
90 Minuten zuvor beginnt Prüm eine Info- und Diskussionsveranstaltung.
"Wir wollen kurz die historischen Hintergründe des Grunderbe-Gedankens streifen, aktuelle Modelle diskutieren und uns anschauen, wie der Gedanke einer gerechteren Kapitalausstattung im Monopoly-Spiel des Lebens in der aktuellen Politik beziehungsweise in den einzelnen Parteien vertreten ist", sagt der Senior aus Oberfranken.
Dresden ist die erste ostdeutsche Stadt, in der er mit seinem gemeinnützigen Stiftungsprojekt haltmacht.
Titelfoto: Thomas Türpe