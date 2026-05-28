Comödie angelt sich Sat.1-Comedian
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Dresden - Die Comödie Dresden hat sich Sat.1-Comedian Markus Majowski (62) geangelt.
In der Verwechslungskomödie "Ein Herz aus Schokolade" spielt der Comedian die Hauptrolle und versüßt damit den Herbstbeginn.
Mit der Premiere am 9. Oktober feiert Majowski zugleich sein Dresden-Debüt.
"Ich freue mich besonders auf das Publikum in Dresden. Nach vierzig Jahren Bühne ist das keine Floskel, sondern Erfahrungswert. Und natürlich darauf, jeden Abend von Pralinés umgeben zu sein, die ich nicht essen darf. Das hält wach. Und schlank", lacht Majowski in Anspielung auf seine Rolle als Chocolatier Henri Ledoux.
Titelfoto: PR/Chris Gonz