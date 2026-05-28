Comödie angelt sich Sat.1-Comedian

Dresden - Die Comödie Dresden hat sich Sat.1-Comedian Markus Majowski (62) geangelt.

Süße Rolle: Comedian Marcus Majowsi (62) spielt im Herbst in der Comödie einen Chocolatier. © PR/Chris Gonz

In der Verwechslungskomödie "Ein Herz aus Schokolade" spielt der Comedian die Hauptrolle und versüßt damit den Herbstbeginn.

Mit der Premiere am 9. Oktober feiert Majowski zugleich sein Dresden-Debüt.