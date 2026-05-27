Wein-Profi gibt den Staffelstab weiter
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Dresden - Sommelier und Weinaktivist Jens Pietzonka (53) verabschiedet sich von einem Herzensprojekt. Er gibt den beliebten Sommerausschank "Elbzentrale" in der Laubegaster Werft ab.
"2017 begann die Planung am Tresen der damaligen Weinzentrale, um den Gästerückgang im Sommer mit einer Outdoor-Location aufzufangen", erinnert sich Pietzonka.
"Im Spätsommer 2023 dann der Start in Laubegast" - zwei tolle Sommer folgten. Es gab aber auch Wetterkapriolen, Anwohnerbeschwerden, steigende Kosten.
Kurz: "Ein Neustart der Elbzentrale in Übigau ist in der Vorbereitung - aber ohne mich", verweist Pietzonka auf den neuen Gastgeber Rafael Müller (Eventproductions), ein Profi für Sommer-Open-Air- und Clubveranstaltungen.
Titelfoto: Eric Münch