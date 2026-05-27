Wein-Profi gibt den Staffelstab weiter

Dresden - Sommelier und Weinaktivist Jens Pietzonka (53) verabschiedet sich von einem Herzensprojekt. Er gibt den beliebten Sommerausschank "Elbzentrale" in der Laubegaster Werft ab.

Jens Pietzonka (54) verabschiedet sich mit einem letzten Glas von der "Elbzentrale" in Laubegast. © Eric Münch

"2017 begann die Planung am Tresen der damaligen Weinzentrale, um den Gästerückgang im Sommer mit einer Outdoor-Location aufzufangen", erinnert sich Pietzonka.

"Im Spätsommer 2023 dann der Start in Laubegast" - zwei tolle Sommer folgten. Es gab aber auch Wetterkapriolen, Anwohnerbeschwerden, steigende Kosten.