Warum Ruth Moschner ihr neues Buch in Dresden vorstellt

Dresden - Für die Premiere ihres siebten Buches wählte TV-Moderatorin Ruth Moschner (50) ganz bewusst Dresden : In der Hauskapelle des Kempinski stellte die Autorin am Dienstagabend ihr Buch mit dem provokanten Aufhorch-Titel "Die Fuck It List Challenge" (252 Seiten, 20 Euro; Knaur) vor.

Für die Premiere ihres siebten Buches wählte TV-Moderatorin Ruth Moschner (50) ganz bewusst die sächsische Landeshauptstadt. © Thomas Türpe

"Ich wollte mein Buch in Mitteldeutschland präsentieren", sagt Moschner und vermeidet bewusst Begriffe wie Ost- oder Westdeutschland, alte oder neue Bundesländer.

Sie will die noch immer wahrzunehmende Trennung nicht befördern. "Ich denke manchmal, dass diese Region vergessen wird." Deshalb also Dresden. Und auch, weil die Menschen hier viel mit ihrem Buch zu tun haben.

"Es geht darum, gesellschaftlich gelebte Normen zu hinterfragen. Sich von Zwängen zu verabschieden und Möglichkeiten der Selbstverwirklichung zu finden", so Moschner.

"Diese Erfahrung hat zwangsläufig gemacht, wer in der DDR gelebt hat - und plötzlich war das Land weg."