Warum Ruth Moschner ihr neues Buch in Dresden vorstellt

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Moderatorin Ruth Moschner hat am Dienstagabend ihr neues Buch im Kempinski Dresden vorgestellt.

Von Katrin Koch

Dresden - Für die Premiere ihres siebten Buches wählte TV-Moderatorin Ruth Moschner (50) ganz bewusst Dresden: In der Hauskapelle des Kempinski stellte die Autorin am Dienstagabend ihr Buch mit dem provokanten Aufhorch-Titel "Die Fuck It List Challenge" (252 Seiten, 20 Euro; Knaur) vor.

Für die Premiere ihres siebten Buches wählte TV-Moderatorin Ruth Moschner (50) ganz bewusst die sächsische Landeshauptstadt.
Für die Premiere ihres siebten Buches wählte TV-Moderatorin Ruth Moschner (50) ganz bewusst die sächsische Landeshauptstadt.  © Thomas Türpe

"Ich wollte mein Buch in Mitteldeutschland präsentieren", sagt Moschner und vermeidet bewusst Begriffe wie Ost- oder Westdeutschland, alte oder neue Bundesländer.

Sie will die noch immer wahrzunehmende Trennung nicht befördern. "Ich denke manchmal, dass diese Region vergessen wird." Deshalb also Dresden. Und auch, weil die Menschen hier viel mit ihrem Buch zu tun haben.

"Es geht darum, gesellschaftlich gelebte Normen zu hinterfragen. Sich von Zwängen zu verabschieden und Möglichkeiten der Selbstverwirklichung zu finden", so Moschner.

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Die 50-Jährige wird auch dieses Jahr wieder die "Hope-Gala" moderieren.
Die 50-Jährige wird auch dieses Jahr wieder die "Hope-Gala" moderieren.  © Eric Münch
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Ruth Moschner moderiert zum dritten Mal die "Hope Gala"

Mit "Hope-Gala"-Initiatorin Viola Klein engagiert sich Moschner seit über 20 Jahren in Südafrika in der Hope-Stiftung.
Mit "Hope-Gala"-Initiatorin Viola Klein engagiert sich Moschner seit über 20 Jahren in Südafrika in der Hope-Stiftung.  © Thomas Türpe

In Moschners Buch kommen viele Menschen zu Wort - auch die Dresdner Unternehmerin Viola Klein (68), "die mir längst Freundin und Ratgeberin geworden ist", so Moschner.

Mit "Hope-Gala"-Initiatorin Viola Klein engagiert sich Moschner seit über 20 Jahren in Südafrika in der Hope-Stiftung. "Sechsmal war ich seit 2005 vor Ort, um zu sehen, wie aus der ursprünglichen Hilfe für aidskranke Kinder und Frauen ein Projekt geworden ist, das bis hin zur Ausbildung reicht. Das ist nicht nur fantastisch - es ist eine Investition in die Zukunft."

Deshalb ist es für Ruth Moschner Herzens- wie auch Ehrensache, dass sie die 18. "Hope-Gala" am 10. Oktober moderiert. Zum dritten Mal übrigens!

Titelfoto: Thomas Türpe

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