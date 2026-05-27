Dresdner Brot-Sommelier gibt Kurse in Hongkong

Hongkong - Wie verrückt ist das denn? Brot-Sommelier Tino Gierig (56) gibt Brotback-Kurse - rund 8800 Kilometer oder 20 Flugstunden entfernt von Dresden ! Für zwei Kurse flog der Chefbäcker des Dresdner Backhauses über Pfingsten nach Hongkong.

Fertig: Tino Gierig (56) zeigt Brot und Brötchen vor der Skyline von Hongkong. © privat

"Was mich besonders beeindruckt hat: Es gibt für unser Handwerk sowie die deutsche Backkultur eine extrem hohe Wertschätzung. Bäcker ist in Hongkong ein hoch angesehener Beruf", erzählt Gierig begeistert.

Brot und Brötchen standen hoch im Kurs. "Jeweils 20 Teilnehmer nahmen an beiden Kursen teil. Ganz gemischte Gruppen - von der Hobbybäckerin über den Fachlehrer für Bäcker bis hin zu Profibäckern. Allesamt wollten sie verstehen, was es mit dem Sauerteig auf sich hat", freut sich Gierig.

Wie gut die Kurse angenommen wurden, beweist ein schriftlicher Dank von Dozent Tang Wing Hang: "Die praxisnahe Vermittlung, die präzise Methodik und die hohe Professionalität von Herrn Tino Gierig haben diese Weiterbildung besonders wertvoll gemacht. Für diese engagierte Anleitung und die wertvolle Weitergabe seines Wissens sprechen wir unseren aufrichtigen Dank und hohe Anerkennung aus."

Die Idee für den Fernback-Kurs entstand 2025: "Die Organisatorin der Hongkong-Kurse war zweimal mit einer asiatischen Gruppe in unserer Dresdner Backschule bei einem Kurs dabei. Danach hat sie mich gefragt, ob ich einen Backkurs auch in Hongkong durchführen würde."

Und ob er wollte. "Hongkong ist schließlich eine Stadt der Superlative, riesig, quirlig, bunt, multikulti, schick, modern und traditionell - einfach nur grandios", schwärmt Gierig über die 7-Millionen-Metropole.