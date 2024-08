Darum fühlt sich Stumpis Film-Partner im Osten wie zu Hause

Wanja Mues (50) nach dem Stubbe-Dreh im Robotron-Gelände an der Wand der Ex-Kantine. © Thomas Türpe

Auch wenn er in der nun wirklich letzten ZDF-Krimi-Sonderfolge von "Stubbe - von Fall zu Fall" folgenschwer in die Familienidylle der Stubbes platzt. Am Rande der aktuellen Dreharbeiten verriet Mues, woher seine Liebe zu Sachsen kommt.



"Meine Urgroßeltern haben in Radebeul gewohnt. Mein Vater ist in Dresden geboren", erzählt Mues, selbst gebürtiger Hamburger.

"Vor dem Bau der Mauer gingen meine Großeltern mit meinem Vater in den Westen. Leider kann ich meinen Vater nicht mehr nach dieser Zeit fragen."

Der Schauspieler Dietmar Mues und seine Frau Sibylle verunglückten 2011 bei einem Unfall in Hamburg.