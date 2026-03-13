"Dein Song": Dieses Geheimnis darf Dresdnerin Neyla endlich verraten

Dresden - "Finale, oh oh!" Dieses Lied darf Neyla (14) seit dem gestrigen Donnerstagabend ganz laut singen. Die junge Dresdnerin steht im Finale der KiKA-Sendung "Dein Song" . Dass sie es so weit schafft, steht schon seit vorigem Spätsommer fest, als die Achtklässlerin im Songwriting-Camp war.

Vom Probenraum geht es für Neyla (14) nächste Woche auf die große Bühne. © ZDF/Julia Maria Max

"Für mich war es schon etwas kompliziert, das Geheimnis so lange zu wahren. Ich musste sehr aufpassen, dass ich mich nicht verplappere. Schließlich wussten meine Mitschüler ja, dass ich bei 'Dein Song' mitmache. Als ich diese eine Woche beim Songwriting-Camp war, habe ich nur gesagt, dass ich nicht weitergekommen bin und wir etwas fürs Casting gedreht haben", erzählte sie nun im TAG24-Interview.

An die Zeit in Gallin (Mecklenburg-Vorpommern) erinnert sich die Schülerin mit großer Freude zurück. "Es war so, so cool. Mein größter Traum, mit einer Band zu spielen, ist in Erfüllung gegangen."

Mit den professionellen Musikern arbeitete sie an ihrem Song "Unconditional" weiter. "Die Zusammenarbeit mit der Band lief total gut. Wir haben zum Beispiel den Rhythmus in den Strophen angepasst, sodass es quasi eine Dance-Version wird."

In den vorherigen Folgen fiel auf, dass Musik nicht nur ein Hobby, sondern ihr Leben ist. Neyla hatte genaue Vorstellungen, in welche Richtung sich ihr Lied entwickeln soll. "Vor der Show habe ich auch wirklich viel über Musiktheorie und verschiedene Fachbegriffe gelernt."

Doch letztlich waren es die Vorschläge der Band, die ihren Song "viel besser als bei der ersten Version" machten.