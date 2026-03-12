Star-DJ kommt überraschend nach Dresden!
Dresden - Gänsehaut mit Ansage! Ein Ausnahme-Künstler kommt nach Dresden – und das Stromwerk wird am 26. September zur ganz großen Gefühlsparty. Denn der Sound des jungen Berliners bewegt gerade Millionen.
Der international gehypte DJ und Producer Avaion, bekannt für seinen emotionalen Melodic-House-Sound und seine Streaming-Hits, macht mit seiner Live-Show Halt im Stromwerk (Kraftwerk Mitte).
Für Dresdner Elektro-Fans ist das die Chance, einen der derzeit gefragtesten Acts im Clubformat aus nächster Nähe zu erleben.
Avaion steht für tanzbare Tracks mit Gänsehaut-Garantie, bei denen melancholische Vocals auf druckvolle Drops treffen. Seine Hits "Pieces" oder "Wacuka" sind inzwischen Soundtrack einer Generation - Lieder, bei denen man tanzen und träumen will.
Milliarden Streams hat der gebürtige Fürther bereits bei Spotify, spielt damit international in der obersten Liga.
Am 26.9.2026 kommt er ins Stromwerk Dresden und die Tickets sind begrenzt. Um beim Vorverkauf zuschlagen zu können, muss man sich dringend vorab registrieren. Dazu braucht man nur eine E-Mail-Adresse und zwei Klicks auf der Website des Stromwerks.
Titelfoto: PR