Star-DJ kommt überraschend nach Dresden!

Dresden - Gänsehaut mit Ansage! Ein Ausnahme-Künstler kommt nach Dresden – und das Stromwerk wird am 26. September zur ganz großen Gefühlsparty. Denn der Sound des jungen Berliners bewegt gerade Millionen.

Avaion ist 28 Jahre alt und seine Musik erreicht Millionen.

Der international gehypte DJ und Producer Avaion, bekannt für seinen emotionalen Melodic-House-Sound und seine Streaming-Hits, macht mit seiner Live-Show Halt im Stromwerk (Kraftwerk Mitte).

Für Dresdner Elektro-Fans ist das die Chance, einen der derzeit gefragtesten Acts im Clubformat aus nächster Nähe zu erleben.

Avaion steht für tanzbare Tracks mit Gänsehaut-Garantie, bei denen melancholische Vocals auf druckvolle Drops treffen. Seine Hits "Pieces" oder "Wacuka" sind inzwischen Soundtrack einer Generation - Lieder, bei denen man tanzen und träumen will.