Die Akademie wird 20 Jahre alt: Nachwuchsförderung beim Moritzburg Festival

So sind die Akademisten am 18. August bei der "Serenata di Moritzburg" auf der Nordterrasse von Schloss Moritzburg sowie beim Orchesterkonzert "Moritzburg für alle" (23. August) im Dresdner Kulturpalast zu erleben.

Das Moritzburg Festival für Kammermusik ist stets ein Sprungbrett für eine Karriere in der Klassikszene. In diesem Jahr feiert die Festival-Akademie ihren 20. Geburtstag und wird junge Musikerinnen und Musiker aus ebenso vielen Ländern vereinen.

"Junge Musiker brauchen Auftrittsmöglichkeiten, Ermutigung und Anleitung bei dem, was sie machen. Wir tun unser Bestes, um ihnen in Moritzburg all das zu geben", so Akademie-Direktorin Mira Wang.