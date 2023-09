Die fantastische Welt der Superhelden in der Altmarkt-Galerie

Dresden - Noch bis zum heutigen Samstagabend ist die Altmarkt-Galerie in Dresden der Treffpunkt für ein bunt-verrücktes Volk voller Elfen, Superhelden, Katzen, Star-Wars-Ikonen, Transformer, Comic- und Manga-Charaktere. Der Shopping-Tempel ist zum ersten Mal Gastgeber einer (eintrittsfreien) Cosplay-Convention.

Tingilya (30) posiert vor dem beeindruckenden Transformer "Wheeljack" in der Altmarkt-Galerie. © Thomas Türpe

Unübersehbar überragen die Transformer von Andreas Bauer (37) die Passanten. Der Werkzeugmacher hat seine Leidenschaft für die Roboter vom Planeten Cybertron zum Beruf gemacht: "Seit 2017 baut meine Firma AJ Designs Transformer-Kostüme."

1000 Arbeitsstunden, Moosgummi und ein Exoskelett stecken im 46 Kilogramm schweren Transformer, inklusive Licht, Musik, Geräuschen und Rauch kostet er ab 50.000 Euro.

Das Einsatzgebiet auf Erden ist groß: "Unsere Transformer haben mit Ex-Kanzlerin Angela Merkel ein Museum eröffnet, standen aber auch schon bei der Beerdigung eines kleinen Jungen Spalier." Nicht zu vergessen: Robo "Wheeljack" sahnte 2015 Platz 2 bei der Cosplay-WM in Chicago ab.

Kleiner und niedlicher geht es am Stand von Susanne Pauli (29) zu - sie verkauft Ohren! Hauptsächlich Katzenohren in allen Farben und in alle Welt. Für 55 bis 200 Euro gibt es die handgefertigten Fantasy-Lauscher.

Natürlich schwadronieren auch Marvels Avanger-Helden durch die Etagen: Spiderman, Doctor Strange, Captain America & Co sind als Truppe aus Italien angereist. Ein Heimspiel genießt Ehrengast Silivren. Unter Rüstung und Fellohren verbirgt sich Lehrerin Bianca.