Die Neue von der Herkuleskeule: Johanna aus Wien übt laufend ihre Rollen - im wahrsten Sinne

Schon jetzt fühlt sich Johanna Mucha in Dresden willkommen. "Bei meinem ersten Besuch im Dezember war ich anfangs überfordert, weil so viele Menschen wegen der Weihnachtsmärkte unterwegs waren. Aber jetzt habe ich mich eingelebt. Die Dresdner sind echt freundlich, nicht so grantig wie die Wiener", lacht Johanna.

"Ich wohne in Striesen, bei einer Freundin, die gerade in Australien ist. So kann ich mir in Ruhe eine eigene Wohnung suchen - mit Gästezimmer." Möglichst in Waldnähe. "Denn ich lerne meine Texte am liebsten im Laufen, spreche sie laut vor mich her. Da möchte ich nicht für verrückt gehalten werden."

Und das Gästezimmer benötigt Johanna u. a. für ihre sechs Geschwister, "die mich wie auch meine Eltern natürlich in der Herkuleskeule erleben wollen. Wenn die ganze Familie auf einmal käme, wäre das Theater ausverkauft!"