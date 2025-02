Ulf Kirsten kommt zum "Schäferstündchen" in die Herkuleskeule

Alexander G. Schäfer (60, l.) lädt zum "Schäferstündchen" in die Herkuleskeule. Mal nicht auf dem Rasen, sondern als Gast auf der Bühne: Ulf Kirsten (59, r.). © Montage: Petra Hornig, IMAGO/Hentschel

Nach der beliebten Schauspielerin ("Go Trabi Go") ist der Fußballer der zweite Gast in der Talkrunde "Schäferstündchen" mit Alexander G. Schäfer (60) am 2. März (11 Uhr) in der Herkuleskeule.

Der Gastgeber selbst ist fast so prominent wie sein legendärer Vater, der Komiker Gerd E. Schäfer (†2001, "Maxe Baumann", "Wunschbriefkasten").

Seit 2013 lädt Schäfer in Berlin und Brandenburg sowie Dessau zum "Schäferstündchen", plauderte schon mit rund 150 Stars. "Wichtig ist mir, dass meine Gäste einen Bezug zur Stadt haben", sagt Schäfer.

Deshalb sitzt jetzt in Dresden Ausnahmestürmer Ulf Kirsten im Sessel. "Ich bin ja auch Fußballfan", verrät der Moderator. Allerdings: Als Berliner favorisiert er wohl nicht unbedingt die Schwarz-Gelben.

Doch Schäfer will natürlich wissen, ob Dynamo Dresden endlich wieder in die 2. Liga aufsteigt.