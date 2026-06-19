Jonas Greif rast an diesem Wochenende über den Lausitzring

Dresden - Heimspiel für den Dresdner Rennfahrer Jonas Greif (25) - er gibt beim Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland bis Sonntag auf dem Dekra Lausitzring Gas. Dann fiebern die Familie, Freunde und Sponsoren mit.

"Rund 90 Prozent meiner Sponsoren kommen aus Dresden und Umgebung. 2025 hatten wir am Lausitzring rund 350 Gäste über das Rennwochenende verteilt", hofft Jonas auf ähnlichen Zuspruch in diesem Jahr.

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"Der Lausitzring ist für Zuschauer eine der besten Strecken im Kalender. Von der Haupttribüne aus sieht man fast die komplette Strecke. Dadurch entsteht ein besonderes Stadiongefühl. Außerdem kommen die Fans im Fahrerlager des Porsche Carrera Cup sehr nah an Autos und Fahrer heran."

Dann heißt es nur noch: Daumen drücken.