Spanische Nacht eröffnet Palais Sommer in Dresden

Dresden - Am heutigen Donnerstag geht es los: Das eintrittsfreie, zehnwöchige Kulturfestival "Palais Sommer" wird mit einer Spanischen Nacht auf dem Neumarkt eröffnet.

Beim Skulpturenaufbau: Kurator Reinhard Pontius (60), Festivalchef Jörg Polenz (62) und "Palaisgespräche"-Kuratorin Silke Hohmuth (52, v.l.). © Petra Hornig

Bis dato hatte eine rund 50-köpfige Crew alle Hände voll zu tun, baute die zentrale Bühne, Ausstellungsbereich und Gastronomiemeile mit Pagoden auf.

Tische, Stühle und Liegestühle wurden platziert, die Open-Air-Galerie gehängt, Bücher für den Second-Hand-Verkauf in Regale sortiert, Hochbeete bepflanzt und der Rasen für die täglichen Yoga-Sessions ausgerollt.