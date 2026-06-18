Spanische Nacht eröffnet Palais Sommer in Dresden
Dresden - Am heutigen Donnerstag geht es los: Das eintrittsfreie, zehnwöchige Kulturfestival "Palais Sommer" wird mit einer Spanischen Nacht auf dem Neumarkt eröffnet.
Bis dato hatte eine rund 50-köpfige Crew alle Hände voll zu tun, baute die zentrale Bühne, Ausstellungsbereich und Gastronomiemeile mit Pagoden auf.
Tische, Stühle und Liegestühle wurden platziert, die Open-Air-Galerie gehängt, Bücher für den Second-Hand-Verkauf in Regale sortiert, Hochbeete bepflanzt und der Rasen für die täglichen Yoga-Sessions ausgerollt.
Via Kran wurden gestern noch vier große Skulpturen auf dem Festival-Areal positioniert, darunter die schwere Bronzeplastik "Aneinander" von Beate Debus und die Sandsteinskulptur "Nie wieder - Hommage an Käthe Kollwitz" von Reinhard Pontius.
Programm: palaissommer.de
Titelfoto: Petra Hornig