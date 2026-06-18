Spanische Nacht eröffnet Palais Sommer in Dresden

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Am heutigen Donnerstag geht es los: Das eintrittsfreie, zehnwöchige Kulturfestival "Palais Sommer" wird mit einer Spanischen Nacht auf dem Neumarkt eröffnet.

Von Katrin Koch

Dresden - Am heutigen Donnerstag geht es los: Das eintrittsfreie, zehnwöchige Kulturfestival "Palais Sommer" wird mit einer Spanischen Nacht auf dem Neumarkt eröffnet.

Beim Skulpturenaufbau: Kurator Reinhard Pontius (60), Festivalchef Jörg Polenz (62) und "Palaisgespräche"-Kuratorin Silke Hohmuth (52, v.l.).
Beim Skulpturenaufbau: Kurator Reinhard Pontius (60), Festivalchef Jörg Polenz (62) und "Palaisgespräche"-Kuratorin Silke Hohmuth (52, v.l.).  © Petra Hornig

Bis dato hatte eine rund 50-köpfige Crew alle Hände voll zu tun, baute die zentrale Bühne, Ausstellungsbereich und Gastronomiemeile mit Pagoden auf.

Tische, Stühle und Liegestühle wurden platziert, die Open-Air-Galerie gehängt, Bücher für den Second-Hand-Verkauf in Regale sortiert, Hochbeete bepflanzt und der Rasen für die täglichen Yoga-Sessions ausgerollt.

Via Kran wurden gestern noch vier große Skulpturen auf dem Festival-Areal positioniert, darunter die schwere Bronzeplastik "Aneinander" von Beate Debus und die Sandsteinskulptur "Nie wieder - Hommage an Käthe Kollwitz" von Reinhard Pontius.

Programm: palaissommer.de

Titelfoto: Petra Hornig

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