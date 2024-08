Diese Dresdner Gartenkneipe strotzt vor toller Geschichten!

Dresden - "Unter den Gartenkneipen sind wir in Dresden die Sterne-Kategorie", lacht "Immergrün"-Wirt Dieter Förster (73). Und er hat recht! Denn Dieter serviert nicht einfach nur leckere Hausmannskost in der Gartensparte an der Ockerwitzer Straße, sondern auch Kultur vom Feinsten - und das seit 22 Jahren!