Direktorin wechselt nach Leipzig: Edenheiser verlässt Hygiene-Museum

Dresden/Leipzig - Die Direktorin des Deutschen Hygiene-Museums , Iris Edenheiser (48), wechselt an die Spitze des Zeitgeschichtlichen Forums nach Leipzig .

Iris Edenheiser (48) gibt die Leitung des Hygiene-Museums vorzeitig auf. © Eric Münch

Wie die Stadt mitteilt, wird Edenheiser daher ihren Posten in Dresden zum 30. November aufgeben.

Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (48, Linke) dankt Edenheiser für ihre fünfjährige Tätigkeit: "Ihr vorzeitiger Wechsel nach Leipzig aus persönlichen Gründen ist für Dresden bedauerlich, aber nachvollziehbar."

Die Direktorin habe das Museum "leidenschaftlich und erfolgreich weiterentwickelt und spannende wie gesellschaftlich relevante Themen mit den Sonderausstellungen in das Haus geholt".

Edenheiser hatte die Leitung des Hygiene-Museums Ende 2022 übernommen, erst im Februar 2026 war ihr Vertrag bis 2031 verlängert worden.