Zeit verschenken, wenn das Leben viel zu kurz ist: Warum eine Freiwillige todkranke Kinder begleitet

Dresden - Es gibt Diagnosen, die das Leben in ein Davor und ein Danach teilen. Wenn ein Kind unheilbar krank ist und die Diagnose "lebensverkürzende Erkrankung" erhält, gerät für Familien plötzlich alles aus dem Gleichgewicht. Vieles dreht sich um Arzttermine und die Sorge, wie lange die gemeinsame Zeit noch bleibt. Genau hier beginnt die Arbeit des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Dresden (AKHD).

Die Ehrenamtliche Susanne Schuppan (57) geht mit Sarah (14) regelmäßig spazieren und achtet darauf, die Bedürfnisse des Mädchens zu erfüllen. © privat

Seit 2006 begleitet der Dienst Familien mit schwer kranken Kindern. Aktuell sind es 37. "Wir begleiten jedes Kind, das die Diagnose lebensverkürzende Erkrankung erhält", so AKHD-Sprecherin Annette Lindackers (61).

Die Krankenkassen bezuschussen die ehrenamtlichen Besuche, solange das Kind lebt. Doch für die Helfer endet die Begleitung nicht mit dem Tod.

72 Ehrenamtliche engagieren sich derzeit. Eine von ihnen ist Susanne Schuppan (57). Seit 2017 ist sie dabei und begleitet seither Sarah (14). In diesen Jahren hat sie miterlebt, wie sich der Gesundheitszustand des Mädchens verschlechtert hat – inzwischen sitzt Sarah im Rollstuhl. "Wir machen alles, was entspannend ist. Spazieren oder in ihrem Zimmer sein."

Dass sie Sarah schon so lange begleiten darf, ist für die 57-Jährige ein Geschenk: "Bei anderen Ehrenamtlichen endet die Zeit mit dem Kind manchmal schon nach wenigen Monaten." Über die Jahre sei deshalb eine enge Verbindung entstanden.