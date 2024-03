Dieses neue Buch ist Pflicht für alle "Winnetou"-Fans!

Dresden - Wer kennt sie nicht - die legendäre Szene mit Lex Barker (†1973) und Pierre Brice (†2015) aus der "Winnetou I"-Verfilmung von 1963. Mit ihren Gewehren in der Hand stehen Old Shatterhand und der Apachenhäuptling nebeneinander auf einem Felsen und schauen in die Prärie.

Die berühmtesten Blutsbrüder der Welt: Apachenhäuptling Winnetou (Pierre Brice) und Old Shatterhand (Lex Barker). © WDR/Degeto

Die Vorlage lieferten die Helden der Wild-West-Romane des berühmten Radebeuler Schriftstellers Karl May (1842-1912), dessen weltweite Auflage an Abenteuerromanen auf rund 200 Millionen Bücher geschätzt wird.

"Winnetou I" ist einer der erfolgreichsten Filme der deutschen Kinogeschichte - und das Herzstück einer Filmreihe, die in den 1960er- und 70er-Jahren allein in Deutschland über 40 Millionen Fans in die Kinos lockte.

Pierre Brice spielte von 1962 bis 1968 in insgesamt elf Karl-May-Filmen die Rolle des Winnetou. In sieben Filmen ritt er an der Seite von Lex Barker über die Leinwand.

Der Bamberger Karl May Verlag widmet nun dem Kultfilm "Winnetou I" (416 Seiten, 59 Euro) ein ganzes, großformatiges Buch: "Winnetou I - Das Drehbuch und sein Weg auf die Leinwand".

Es enthält das komplette Drehbuch des Films - dank Rialto Film GmbH. Der Berliner Produzent öffnete dafür das eigene Filmarchiv und ermöglichte damit einen bis dato einzigartigen Blick in die Entstehungsgeschichte dieses bis heute beliebten Kinofilms.