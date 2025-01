Sängerin Dorit Gäbler trifft ihre Bühnen-Nachfolgerinnen

Die drei "Elizas": Marlen Bieber, Sylvia Schramm-Heilfort und Dorit Gäbler (v.l.). © privat

Alle drei Damen sind in der aktuellen Inszenierung von "My Fair Lady" in der Chemnitzer Oper zu erleben. Und alle drei standen oder stehen in der Hauptrolle der Eliza Doolittle auf der Bühne.

"Vor über 55 Jahren - genau 1967 - habe ich mit Eliza debütiert. Mit 'My Fair Lady' habe ich im damaligen Karl-Marx-Stadt meine Karriere begonnen", erinnert sich Dorit Gäbler. Seit 2017 spielt sie die Frau von Professor Higgins.

Sylvia Schramm-Heilfort brillierte seit 1991 über zehn Jahre in der Rolle der Eliza - und macht sich nun als Haushälterin auf der Bühne zu schaffen. Und schließlich Marlen Bieber - die Mezzosopranistin spielt in der aktuellen Saison die "Eliza".

Für Dorit Gäbler ist es die bislang schönste Inszenierung. "Ursprünglich wurde sie 2017 als Sommermusical vor dem Theater aufgeführt, dann aber ins Haus verlegt."