Dresden: 1000 Läufer starten gegen den Krebs

Dresden - Rund 1000 Läufer unterstützten am heutigen Dienstag beim Benefizlauf des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen Dresden (NCT/UCC) im Großen Garten den Kampf gegen den Krebs.

In Renn-Funktionswäsche und mit Vollhelm ging Porsche-Pilot Jonas Greif (22) beim Lauf gegen den Krebs im Großen Garten an den Start. © Norbert Neumann

Ihre Spenden je Laufrunde legen den finanziellen Grundstein für die Etablierung einer Sporttherapie für krebskranke Kinder, die in der Uniklinik Dresden behandelt werden.



"Der Benefizlauf ist der Auftakt für das neue Projekt. Künftig werden wir die Sporttherapeutin aus Spendengeldern des Sonnenstrahl-Vereins finanzieren", so Vereins-Geschäftsführer Falk Noack (54).

Deshalb war auch Sonnenstrahl-Botschafter und Rennfahrer Jonas Greif (22) auf den Beinen. Der Porsche-Pilot der GT3-Serie war nicht zu übersehen.

In Rennunterwäsche und mit Helm ging er an den Start. "Erst wollte ich sogar in meiner Rennkombi laufen, aber das war mir dann doch zu heiß", gesteht Jonas.