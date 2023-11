40 Jahre Ehe! So halten Dorit Gäbler und Karl-Heinz Bellmann ihre Liebe frisch

Im Erlebnisrestaurant "Dresden 1900" am Neumarkt treten Dorit Gäbler und Karl-Heinz Bellmann bis heute auf. © Steffen Füssel

Das Dresdner Paar stieß am Dienstag auf Teneriffa auf 40 turbulente Jahre mit Höhen und Tiefen an - und wollte deshalb sprichwörtlich in die Luft gehen.

"Wir hatten einen Flug gebucht, in einem Zweisitzer mit Fallschirm, der von einem Boot entlang der Küste gezogen wird", verrät Bellmann. Eine ziemlich mutige Aktion. "Ich war erstaunt, dass sich auch Dorit trauen wollte."

Musste sie aber nicht. "Das Wetter schlug um, war wohl zu stürmisch und der Skipper sagte unseren Höhenflug ab", erzählt Bellmann.

Turbulenzen gehören zum Alltag des Paares, halten Routine fern und die Liebe frisch.

Ein Küsschen, ein Sektchen und ein Schwimmwesten-Foto gab's trotzdem an Bord.