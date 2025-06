Heute Musical-Star, früher Metal-Sänger: Dresdens neuer Goethe hat dunkle Vergangenheit

Dresden - Von Rock und Heavy Metal zu Goethes Poesie. Sebastian Lohse (47) war bis 2004 Sänger und Texter der Dresdner Kult-Band "Letzte Instanz". 20 Jahre später rockt er als Johann Wolfgang von Goethe über die Bühne von Schloss Übigau. In der Sommerkomödie "Der Wanderer über dem Nebelmeer" schlüpft Lohse ab 11. Juli in die Rolle des Geheimrates.

"Goethe"-Darsteller Sebastian Lohse (47) hat den "Erlkönig" von Dichterfürst Goethe schon selbst verlegt. © Norbert Neumann

Sieben Jahre lang stand Lohse am Mikro der "Letzten Instanz", gern in weiß-rot-blauer "Kriegsbemalung", mit gefärbten Haaren oder glattrasiert. Das Bandalbum "Götter auf Abruf" schaffte 2003 den Sprung in die deutschen Albumcharts.

Jetzt spielt Lohse einen Gott der deutschen Literatur: Goethe. Als Mitbegründer des 2014 gegründeten Wunderhaus-Verlags huldigte Lohse schon dem deutschen Klassiker.

In seinem Verlag erschien das wundervoll illustrierte Buch "Der Erlkönig", im September folgt das "Heidenröslein".

Goethes "Osterspaziergang" kann Lohse ohne zu stocken aufsagen.