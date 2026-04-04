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Dresdner Kristallpalast kündigt an: Das ändert sich im Sommer

Im Dresdner Kristallpalast wird es zum Sommer eine Neuerung geben. Die Arbeiten dafür starten noch im April.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Neuerung angekündigt! Im Dresdner Kristallpalast entsteht zum Sommer ein IMAX-Kino. Die Eröffnung soll Mitte Juli pünktlich zum Start des Blockbusters "Odyssee" sein.

Der Kristallpalast will ab Sommer mit einem IMAX-Kino begeistern. (Archivfoto)
Der Kristallpalast will ab Sommer mit einem IMAX-Kino begeistern. (Archivfoto)  © Eric Münch

Noch in diesem Monat startet der Umbau von Saal 7, wie Cineplex-Sprecher Robert Schünemann auf TAG24-Nachfrage erklärte. "Installiert wird eine größere Leinwand mit bis zu 26 Prozent mehr Bildinhalt."

Entsprechend der weltweit geltenden IMAX-Standards würde es künftig auch Recliner-Sitze, also komfortable Ruhesessel mit verstellbarer Rückenlehne und Fußablage, geben.

"Die Kosten belaufen sich auf mehrere hunderttausend Euro, die alleinig vom Betreiber übernommen werden", so Schünemann.

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Die verbaute Technik solle durch eine "kristallklare 4K-Laserprojektion" und ein "Präzisions-Soundsystem der nächsten Generation" überzeugen. "Regelmäßig wollen wir neue IMAX-Filme zeigen, die mit speziellen IMAX-Kameras gedreht wurden."

Wie üblich werde es verschiedene Preiskategorien geben. Zudem müsse für das besondere Erlebnis auch ein kleiner Aufschlag von circa 4 Euro pro Person entrichtet werden.

Saal Nummer 7 erhält eine riesige Leinwand. Spezielle Lasertechnik soll für ein immersives, schärferes und helleres Bild als gewöhnlich sorgen. (Symbolfoto)
Saal Nummer 7 erhält eine riesige Leinwand. Spezielle Lasertechnik soll für ein immersives, schärferes und helleres Bild als gewöhnlich sorgen. (Symbolfoto)  © IMAX
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Nach Angaben des Cineplex-Sprechers wird der Kristallpalast aufgrund eines Gebietsschutzes das einzige IMAX-Kino der Region sein. Weitere Säle fänden sich erst wieder in Leipzig und Berlin.

Titelfoto: Eric Münch

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