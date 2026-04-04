Dresdner Kristallpalast kündigt an: Das ändert sich im Sommer
Dresden - Neuerung angekündigt! Im Dresdner Kristallpalast entsteht zum Sommer ein IMAX-Kino. Die Eröffnung soll Mitte Juli pünktlich zum Start des Blockbusters "Odyssee" sein.
Noch in diesem Monat startet der Umbau von Saal 7, wie Cineplex-Sprecher Robert Schünemann auf TAG24-Nachfrage erklärte. "Installiert wird eine größere Leinwand mit bis zu 26 Prozent mehr Bildinhalt."
Entsprechend der weltweit geltenden IMAX-Standards würde es künftig auch Recliner-Sitze, also komfortable Ruhesessel mit verstellbarer Rückenlehne und Fußablage, geben.
"Die Kosten belaufen sich auf mehrere hunderttausend Euro, die alleinig vom Betreiber übernommen werden", so Schünemann.
Die verbaute Technik solle durch eine "kristallklare 4K-Laserprojektion" und ein "Präzisions-Soundsystem der nächsten Generation" überzeugen. "Regelmäßig wollen wir neue IMAX-Filme zeigen, die mit speziellen IMAX-Kameras gedreht wurden."
Wie üblich werde es verschiedene Preiskategorien geben. Zudem müsse für das besondere Erlebnis auch ein kleiner Aufschlag von circa 4 Euro pro Person entrichtet werden.
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Nach Angaben des Cineplex-Sprechers wird der Kristallpalast aufgrund eines Gebietsschutzes das einzige IMAX-Kino der Region sein. Weitere Säle fänden sich erst wieder in Leipzig und Berlin.
Titelfoto: Eric Münch