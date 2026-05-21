Promis, Affären und Diplom-Rebellen: Darum lohnt sich ein Blick in Holger Johns Bilderwelt

Dresden - Ohr oder Auge? Wer kommt mehr auf seine Kosten? Das ist die Frage bei einer Führung mit Künstler und Galerist Holger John (66) durch seine Ausstellung "Alles so schön bunt hier" im Oktogon der Kunstakademie.

Unter der Kuppel der Zitronenpresse im Oktagon sind bis 31. Mai farbige Arbeiten von Holger John zu sehen. © DPA/Robert Michael

Bis 31. Mai sind rund 600 Arbeiten des Malers und Zeichners zu bestaunen. Mittwoch bis Sonntag (jeweils 13 Uhr) führt er persönlich durch seine Bilderwelt – und untermalt seine Werke mit köstlichen Geschichten.

Es ist ein Streifzug durch die Promiwelt der Kultur-Stars. Bei seinen Filzstift-Kinderbildern erinnert sich John an den Zeichenunterricht bei Maler Otto Niemeyer-Holstein auf Usedom. Er erzählt von seinen Eltern: dem Grafiker Joachim John und Mutter Lissy.

"Auch sie hat an der Kunstakademie studiert. War wohl ziemlich flott und hatte manche Liaison. Ich habe sie mal auf Gerhard Richter angesprochen. Da hat sie nur abgewinkt und gesagt: 'Das war nichts weiter …'"

Ein Tonband von Liedermacher Wolf Biermann für seine Mutter hat John unter die Exponate gemischt, wie auch eine Skizze von Immendorff.