Glückwünsche aus Sachsen: Herbert Blomstedt ist jetzt 99 Jahre alt
Dresden/Leipzig - Am 11. Juli 1927 wurde in Springfield, Massachusetts, in den USA der schwedische Dirigent Herbert Blomstedt geboren. Am vergangenen Samstag feierte der Kapellmeister somit seinen 99. Geburtstag. Besondere Glückwünsche kamen aus Sachsen von der Staatskapelle Dresden und dem Gewandhausorchester Leipzig.
Neben persönlichen Glückwünschen gibt es jene in Video und Foto, wie sie über die sozialen Medien verbreitet werden.
Dass sich Staatskapelle und Gewandhausorchester dabei so hervortun, hat damit zu tun, dass Blomstedt einst bei beiden Orchestern als Chefdirigent wirke - in Dresden im Zeitraum 1975 bis 1985, in Leipzig von 1998 bis 2005.
Beide Orchester - wie auch verschiedene andere weltweit - ernannten ihn der Hochachtung wegen, die sie ihm entgegenbringen, zu ihrem Ehrendirigenten.
"Herzlichen Glückwunsch zum 99. Geburtstag!" lautet es samt Geburtstagstorten-Emoji vonseiten des Gewandhauses. Etwas ausführlicher ist es bei der Staatskapelle.
"Herzlichen Glückwunsch zum 99. Geburtstag, lieber Herbert Blomstedt!", heißt es da: "Als Ehrendirigent und ehemaliger Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden sind Sie unserem Orchester auf besondere Weise verbunden. Für Ihre außergewöhnliche und inspirierende künstlerische Arbeit, Ihre Menschlichkeit und Ihre unermüdliche Hingabe an die Musik danken wir Ihnen von Herzen. Wir wünschen Ihnen Gesundheit, Freude und weiterhin viele erfüllende musikalische Momente."
Herbert Blomstedt feiert 2027 seinen 100. Geburtstag
Solche Momente haben der Dirigent, die Orchester und das Publikum trotz des hohen Alters Blomstedts zur Genüge, denn er ist weiter ungeheuer aktiv, reist um die Welt und tritt einmal im Jahr oder auch öfter bei seinen Lieblingsorchestern auf.
Bei der Staatskapelle in Dresden wird das im 6. Sinfoniekonzert der Spielzeit 2026/27 am 13. und 14. Februar der Fall sein - mit Werken von Johannes Brahms.
Beim Gewandhausorchester in Leipzig ist der Ehrenkapellmeister am 17., 18., und 20. September 2026 anlässlich eines Konzerts zu Ehren des legendären Dirigenten Bruno Walter (150. Geburtstag) mit der 8. Sinfonie von Anton Bruckner zu erleben, außerdem am 8., 9. und 11. April 2027 mit Werken von Haydn und Bruckner sowie schließlich am 9. und 11. Juli mit Bruckners 5. Sinfonie.
Herbert Blomstedt wird dann 100 Jahre alt sein.
Titelfoto: Oliver Killig