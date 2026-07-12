Glückwünsche aus Sachsen: Herbert Blomstedt ist jetzt 99 Jahre alt

Dresden/Leipzig - Am 11. Juli 1927 wurde in Springfield, Massachusetts, in den USA der schwedische Dirigent Herbert Blomstedt geboren. Am vergangenen Samstag feierte der Kapellmeister somit seinen 99. Geburtstag. Besondere Glückwünsche kamen aus Sachsen von der Staatskapelle Dresden und dem Gewandhausorchester Leipzig.

Im Januar dieses Jahres leitete Herbert Blomstedt (99) in der Semperoper das 5. Sinfoniekonzert der Staatskapelle. © Oliver Killig

Neben persönlichen Glückwünschen gibt es jene in Video und Foto, wie sie über die sozialen Medien verbreitet werden.

Dass sich Staatskapelle und Gewandhausorchester dabei so hervortun, hat damit zu tun, dass Blomstedt einst bei beiden Orchestern als Chefdirigent wirke - in Dresden im Zeitraum 1975 bis 1985, in Leipzig von 1998 bis 2005.

Beide Orchester - wie auch verschiedene andere weltweit - ernannten ihn der Hochachtung wegen, die sie ihm entgegenbringen, zu ihrem Ehrendirigenten.

"Herzlichen Glückwunsch zum 99. Geburtstag!" lautet es samt Geburtstagstorten-Emoji vonseiten des Gewandhauses. Etwas ausführlicher ist es bei der Staatskapelle.

"Herzlichen Glückwunsch zum 99. Geburtstag, lieber Herbert Blomstedt!", heißt es da: "Als Ehrendirigent und ehemaliger Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden sind Sie unserem Orchester auf besondere Weise verbunden. Für Ihre außergewöhnliche und inspirierende künstlerische Arbeit, Ihre Menschlichkeit und Ihre unermüdliche Hingabe an die Musik danken wir Ihnen von Herzen. Wir wünschen Ihnen Gesundheit, Freude und weiterhin viele erfüllende musikalische Momente."