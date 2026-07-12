Dresdner Multitalent Jonny will am Ballermann singen

Dresden - Ob " Deutschland sucht den Superstar ", "The Voice", die Trampolinshow "Big Bounce", "Das Supertalent" oder "Ab ins Kloster" - Jonny Rönnefahrt (30) fühlt sich in TV-Shows und Castings pudelwohl. Jetzt will der Dresdner auf Malle Karriere machen.

"Goldjunge" Jonny Rönnefahrt will jetzt auch Megastar auf Mallorca werden. © privat

Er liebt die Bühne und das Rampenlicht. Unter seinem Künstlernamen Jonny René heizt er als Schlagersänger dem Publikum ein - eine Goldjacke ist sein Markenzeichen.

Da wundert es nicht, dass der Dresdner Goldjunge auch beim Casting für "Malle Megastar 2026" dabei ist.

Das neue Online-Format (www.mallemegastar.de) ist wie gemacht für Jonny und alle, die davon träumen, der nächste Partystar zu werden – auf Mallorca und weit darüber hinaus.

Zuvor aber müssen die besten 50 Kandidaten vor der Jury bestehen: Marc Eggers (39), Mia Julia (39), Rumbombe (36) und Ex-Michelle-Manager Markus Krampe (55) bewerten den Entertainment-Faktor. "Diese oder nächste Woche ist meine Castingfolge zu sehen", so Jonny.