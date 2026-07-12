Dresdner Multitalent Jonny will am Ballermann singen

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Der Dresdner Jonny Rönnefahrt will auf Mallorca Karriere machen und ist deshalb beim "Malle Megastar 2026"-Casting dabei.

Von Katrin Koch

Dresden - Ob "Deutschland sucht den Superstar", "The Voice", die Trampolinshow "Big Bounce", "Das Supertalent" oder "Ab ins Kloster" - Jonny Rönnefahrt (30) fühlt sich in TV-Shows und Castings pudelwohl. Jetzt will der Dresdner auf Malle Karriere machen.

"Goldjunge" Jonny Rönnefahrt will jetzt auch Megastar auf Mallorca werden.
"Goldjunge" Jonny Rönnefahrt will jetzt auch Megastar auf Mallorca werden.  © privat

Er liebt die Bühne und das Rampenlicht. Unter seinem Künstlernamen Jonny René heizt er als Schlagersänger dem Publikum ein - eine Goldjacke ist sein Markenzeichen.

Da wundert es nicht, dass der Dresdner Goldjunge auch beim Casting für "Malle Megastar 2026" dabei ist.

Das neue Online-Format (www.mallemegastar.de) ist wie gemacht für Jonny und alle, die davon träumen, der nächste Partystar zu werden – auf Mallorca und weit darüber hinaus.

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Zuvor aber müssen die besten 50 Kandidaten vor der Jury bestehen: Marc Eggers (39), Mia Julia (39), Rumbombe (36) und Ex-Michelle-Manager Markus Krampe (55) bewerten den Entertainment-Faktor. "Diese oder nächste Woche ist meine Castingfolge zu sehen", so Jonny.

Bein Live-Finale der Castingshow entscheidet eine Online-Abstimmung über den Sieger.
Bein Live-Finale der Castingshow entscheidet eine Online-Abstimmung über den Sieger.  © Malle Megastar
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Eine Live-Show im allseits bekannten MegaPark auf Mallorca krönt das Finale. Der Sieger wird in einem Live-Voting ermittelt.

Titelfoto: privat

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