Frisch renoviert! Hotel "Weltemühle" empfängt wieder Gäste

Dresden - Nach sechsmonatiger Komplett-Renovierung eröffnete am gestrigen Samstag Gastro-Profi Almir Myslimaj (45, "Enotria da Miri") im Zschonergrund sein neues "Hotel Weltemühle by Miri's Dresden ".

1608 durfte an Ort und Stelle eine neue Mühle gebaut werden, die in den Besitz der Familie Welte gelangte. Die Weltes betrieben sie ab 1870 als Schankstätte. Ins beliebte Ausflugslokal zog nach dem Zweiten Weltkrieg eine Kunstlederfabrik ein - danach drohte es zu verfallen.

Entertainer & Koch Giuseppe Balducci (65, Mitte) bereitet mit Costa (l.) und Massi reichlich Fleisch und Fisch für die Eröffnungsgäste zu. © Foto Koch

Nach drei Jahren Leerstand wagt nun "Miri" den Neustart.

"Das ganze Hotel wurde neu möbliert und saniert, der Park in Schuss gebracht. In den ersten zwei Monaten bieten wir Zimmer ab 90 Euro pro Nacht an", so Miri. "Die Küche haben wir neu eingerichtet. Natürlich bieten wir auch hier italienische Speisen an."

Zur Verstärkung hat er sich in der Anfangsphase einen altbekannten Dresdner Gastronomen mit ins Boot geholt: Giuseppe Balducci (65).

Er eröffnete nach der Wende den ersten (singenden) Italiener der Stadt: "Die Leiter" am Cafe Prag.