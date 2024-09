Neue Semperoper-Intendantin: "Welt nicht in Schwarz und Weiß aufteilen"

Nora Schmid ist die neue Intendantin der Semperoper Dresden. TAG24 hat sie zum Interview getroffen.

Von Guido Glaner

Dresden - Nora Schmid (45) aus Bern (Schweiz) war Anfang der 2010er-Jahre schon einmal an der Semperoper, als Chefdramaturgin und Persönliche Referentin der damaligen Intendantin Ulrike Hessler (1955-2012). Seit dieser Saison ist sie selbst Intendantin am Semperhaus. Im Vorfeld der ersten Premiere ihrer Intendanz, Arrigo Boitos "Mefistofele" (28. September), sprachen wir mit ihr unter anderem darüber, wie man in politisch unruhigen Zeiten ein Opernhaus führt.

Intendantin Nora Schmid (45) im oberen Rundfoyer der Semperoper. © Thomas Türpe TAG24: Frau Schmid, Ihre erste Premiere als neue Intendantin der Semperoper steht an. Wie ist es um Ihre Nervosität bestellt? Nora Schmid: Ein gewisses Maß an Nervosität gehört dazu, wenn etwas beginnt. Das ist ganz natürlich. Aber stärker verankert bei mir ist eine andere Empfindung. Vergangenes Wochenende haben wir am Samstag die Saison mit einer Auftaktveranstaltung eröffnet und am Sonntag zum Tag der offenen Tür eingeladen. An die 10.000 Menschen sind unserer Einladung gefolgt, ich bin mit vielen von ihnen ins Gespräch gekommen. Das hat mir gezeigt, wie hoch das Interesse ist an dem, was wir tun, und wie groß die Ausstrahlung der Semperoper auf die Menschen ist. Das hat mir zusätzliche Energie und Freude gegeben. TAG24: Machen Sie sich keine Gedanken darüber, was bei der Premiere alles schiefgehen könnte? Schmid: Solche Gedanken hat man immer, vor jeder Produktion. Die Berufserfahrung sagt, dass schiefgeht, was man für sicher hielt, und dass sicher klappt, wo es Zweifel gab. Das ist Theateralltag. Da gibt es keine Fernsteuerung. Loslassen können, Vertrauen haben, darauf kommt es an. Das kann ich ganz gut.

Schmid: "Zuhören können, klar kommunizieren, verbindlich sein"

TAG24: Die Semperoper ist Ihre zweite Opernintendanz. Was war das Wichtigste, das Sie in Graz, während Ihrer ersten Intendanz (2015-2023), gelernt haben und Ihnen jetzt in Dresden hilft? Schmid: Da gibt es vieles, am wichtigsten ist wohl dieses: zuhören können, klar kommunizieren, verbindlich sein. Nur so kann im Haus Vertrauen entstehen. Eine wichtige Lehre war mir außerdem die Corona-Pandemie. Etwas auf die Beine stellen müssen, wenn eigentlich nichts mehr geht, kann Energie und Einfallsreichtum freisetzen. Seither frage ich nicht mehr danach, was alles nicht gehen könnte. Etwas geht immer, und das gilt es zu tun. TAG24: Dresden ist zurzeit ein politisches Minenfeld. Ihre Arbeit, wie die Ihrer Kolleginnen und Kollegen in den anderen Theatern, steht unter Beobachtung der AfD. Man verwahrt sich dort "gegen die zunehmende Ideologisierung des Kulturbetriebs" - gemeint ist etwa linkes und identitätspolitisches Gedankengut - "besonders dann, wenn Steuermittel für politisch einseitige Projekte verwendet werden", wie es heißt. Wie werden Sie sich da positionieren? Schmid: Ich setze voll auf die verbindende Kraft des Musiktheaters. Wir werden zeigen, was wir können! Die Semperoper gehört zu den kulturellen Leuchttürmen nicht nur in Sachsen, sondern im Grunde weltweit. Wir beschäftigen 830 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 40 Ländern - Menschen, die verschieden sind und unterschiedliche Haltungen vertreten, wie es auch für unser Publikum und überhaupt für die Gesellschaft gilt. Eine Opernaufführung knüpft bei jedem, der sie erlebt, an individuelle Lebenserfahrungen an. Alle gesellschaftspolitische Debatten haben an Schärfe zugenommen, in dieser aufgeheizten Atmosphäre plädiere ich, die Welt nicht in Schwarz und Weiß aufzuteilen. Kunst kann Beträchtliches leisten, Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen. Ich sehe darin eine meiner Hauptaufgaben.

Leute wollen wegen AfD nicht mehr die Semperoper besuchen

Leute teilen mit, dass sie aufgrund des hohen Stimmenanteils für die AfD nicht mehr die Semperoper besuchen wollen. Für Schmid sei dies nicht der richtige Weg. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa TAG24: Die AfD hat mit den Landtagswahlen an Stärke gewonnen. Fürchten Sie einen wachsenden Einfluss der Partei auf Sachsens Kulturpolitik? Schmid: Ich gehöre eher nicht zu den Menschen, die sich schnell fürchten. Wir sollten den Dingen nicht vorgreifen. Die Verhandlungen um eine Regierungsbildung beginnen gerade erst. Welche Rolle die AfD spielen wird, ist noch gar nicht greifbar. Was mich betrifft, kann ich die Dinge nur so nehmen, wie sie kommen. So viel kann ich aber sagen: Ich werde niemandem ein Gespräch verweigern und meine Haltung jedem gegenüber offen vertreten. Ich tue das derzeit auch in der Beantwortung kritischer Besucherzuschriften. TAG24: Was kritisieren diese Leute? Schmid: Sie teilen uns mit, nach der Landtagswahl und dem hohen Stimmenanteil für die AfD nicht mehr nach Dresden reisen und nicht mehr die Semperoper besuchen zu wollen. TAG24: Was antworten Sie ihnen? Schmid: Dass dies nicht der richtige Weg ist, mit politischen Lagen umzugehen; dass wir alle miteinander das Gespräch suchen müssen - durchaus auch den Streit; dass wir nicht in unseren festen Positionen verharren dürfen; dass Dresden nach der Wahl wie vor der Wahl eine wunderbare Stadt ist und die Semperoper eine Institution, die wunderbare Kunst bietet und immer eine Reise wert ist.

Schmid: "Ich bin Intendantin, keine gewählte Politikerin"