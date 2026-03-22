Promi-Figaro feiert mit Nichten, Neffen und süßsauren Eiern
Dresden - Er ist in der Stadt bekannt und geschätzt: Promi-Figaro Holger Knievel macht seit 30 Jahren Stars, Sternchen und ganz normalen Dresdnern in seinem Salon auf der Helgolandstraße die Haare schön.
Ob Volleyballfrauen, Kabarettistin Birgit Schaller, Unternehmer Wolle Förster, Theaterchefin Zora Schwarz oder Wolfgang und Christine Stumph - sie alle vertrauen dem Figaro.
Und viele von ihnen feierten am Freitag mit Holger Knievel dessen 60. Geburtstag im Restaurant "Alberthafen".
Weder im Salon noch privat macht Holger halbe Sachen. Wenn schon, dann wird ordentlich gefeiert - mit rund 120 Gästen, Feuerwerk, zwei Showblocks mit der grandiosen Sängerin Wanda Kay und Überraschungsauftritten des "Carte Blanche"- Ensembles.
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Unter den Gratulanten natürlich auch Holgers große Familie aus der Niederlausitz: Vier Geschwister, seine Tochter und Enkelin, Neffen und Nichten feierten mit.
Auch ein leckeres Detail auf dem Büfett erinnerte an Holgers Heimat: eingelegter Spargel aus Preschen und sein Lieblingsessen süßsaure Eier.
Titelfoto: Montage: Foto Koch