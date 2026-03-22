Promi-Figaro feiert mit Nichten, Neffen und süßsauren Eiern

Dresden - Er ist in der Stadt bekannt und geschätzt: Promi-Figaro Holger Knievel macht seit 30 Jahren Stars, Sternchen und ganz normalen Dresdnern in seinem Salon auf der Helgolandstraße die Haare schön.

Wolfgang und Christine Stumph gratulieren Holger Knievel (l.) zum 60. Geburtstag. © Foto Koch

Ob Volleyballfrauen, Kabarettistin Birgit Schaller, Unternehmer Wolle Förster, Theaterchefin Zora Schwarz oder Wolfgang und Christine Stumph - sie alle vertrauen dem Figaro.

Und viele von ihnen feierten am Freitag mit Holger Knievel dessen 60. Geburtstag im Restaurant "Alberthafen".

Weder im Salon noch privat macht Holger halbe Sachen. Wenn schon, dann wird ordentlich gefeiert - mit rund 120 Gästen, Feuerwerk, zwei Showblocks mit der grandiosen Sängerin Wanda Kay und Überraschungsauftritten des "Carte Blanche"- Ensembles.