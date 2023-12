Sie ist die Täschnerin von Travestie-Queen Zora Schwarz

Dresden - Ihre beste Freundin steckt Zora Schwarz zwar nicht in die Tasche, bestückt sie aber reichlich damit. Wo Dresdens Diva auch einkaufen geht - ihre "Beute" trägt die Chefin des Travestietheaters "Carte Blanche" in einer handgearbeiteten Tasche von Anja Ellenberg (57) nach Hause.

Tolles Farbspektakel: Anja Ellenberg (57) thront inmitten ihrer ausgefallenen Hingucker-Taschen. © Petra Hornig

Anjas Taschen sind der Hingucker und so glamourös wie Zora.

Ob lila Wildleder, schwarze Spitze, Leoparden-Optik oder Teddyplüsch in Orange - die gelernte Bürokauffrau zaubert seit zwei Jahren aus den verrücktesten Stoffen Weekender, Reisetaschen, Shoppingbags, Handtaschen und Täschchen, in denen Lippenstift & Co. verschwinden können.

"Vielleicht hab ich meine Leidenschaft fürs Nähen von meinem Uropa, der Schneider war", verrät Anja.

Ihre "Taschenproduktion" wurde im Urlaub ausgelöst. "Wir waren im Wohnmobil auf dem Weg nach Griechenland. Bevor die Fähre in Ancona ablegte, bummelten wir durch die Hafenstadt. Da sah ich in einem Schaufenster tolle Taschen-Unikate. Doch der Laden machte Siesta - also beschloss ich, mich selbst an die Nähmaschine zu setzen."