03.05.2026 07:10 Meine Begegnungen mit Georg Baselitz: Kopfüber in die Kunst

Der Maler Georg Baselitz ist tot. TAG24-Redakteur Guido Glaner hat den Künstler mehrfach getroffen.

Von Guido Glaner

Künstler Georg Baselitz. Er starb am Donnerstag im Alter von 88 Jahren. © Sebastian Kahnert/dpa Dresden/Chemnitz - Der Maler Georg Baselitz starb am Donnerstag mit 88 Jahren. Mit ihm verliert die deutsche Kunst einen ihrer widerspenstigsten Erneuerer - und Sachsen einen Künstler, der seiner Herkunft in Distanz immer verbunden blieb. Geboren als Hans-Georg Kern in Deutschbaselitz (heute: Kamenz), war der Künstler geprägt von der zerstörten Nachkriegslandschaft Sachsens. Er entwickelte eine Malerei des Bruchs, sichtbar in seinen seit 1969 auf den Kopf gestellten Motiven. 1957 hatte Baselitz, wie er sich fortan nannte, der DDR den Rücken gekehrt. In Dresden wie auch in Chemnitz, in den dortigen Kunstsammlungen, war er nach Wende und Wiedervereinigung präsent, vor allem im Dresdner Albertinum und im Kupferstich-Kabinett, wo seit den 1990er-Jahren und zu Jubiläen zentrale Werkgruppen gezeigt wurden. In der großen Ausstellung "Hintergrundbilder" 2013 im Residenzschloss setzte sich der Maler mit berühmten Vorbildern auseinander. Doch blieb die Beziehung spannungsvoll: 2015 zog Baselitz aus Protest gegen das geplante Kulturgutschutzgesetz sämtliche Dauerleihgaben aus deutschen Museen ab - allein in Dresden verschwanden rund zehn Arbeiten aus dem Albertinum, ein "einschneidender Verlust" für die Sammlungen. Dresden Kultur & Leute Newcomer-Hütten: Wir sind die Neuen auf dem Frühjahrsmarkt (Nicht nur) aus sächsischer Sicht war Baselitz ein wichtiger, unbequemer Partner - einer, der Nähe immer nur im Widerspruch zuließ. TAG traf Georg Baselitz mehrfach zum Interview, wobei er offen über sich und seine Arbeit sprach.

Deshalb stehen die Bilder von Georg Baselitz auf dem Kopf

Zuletzt saß Georg Baselitz, wie hier bei einer Ausstellungseröffnung 2024, im Rollstuhl. © imago/SKATA Unter anderem erklärte er… … warum seine Bilder auf dem Kopf stehen. "Es war ein bisschen gespenstisch damals und von Widersprüchen begleitet, als ich mir das einfallen ließ. Das kam nicht über Nacht, es war ein Prozess, der über Monate ging. Ich liebte damals Naturstudien sehr, besonders die von Anselm Feuerbach. Wenn man aber eine Naturstudie malt oder ein Porträt, dann kommt immer irgendein Experte, der das Bild mit dem Originalmotiv vergleicht und sagt, dies und das ist aber verkehrt. Ich dachte mir, dreh doch das Bild einfach um, dann fällt der Vergleich als Wettbewerb weg. Ein auf dem Kopf stehendes Bild hat mit der schlichten Realität nichts mehr zu tun. Das war der Grund. Ich habe es ausprobiert und es ging. Was meine Maltechnik angeht, so arbeite ich meistens mit einer auf dem Boden liegenden Leinwand. Da ist die Richtung egal." … warum er von Schuldgefühlen gequält wurde, nachdem er die DDR 1957 verlassen hatte. "Ja, diese Schuldgefühle gibt es. Es ist letztlich das Empfinden, dass das Weggehen als Lösung meiner Probleme zu einfach gewesen ist. Es war egoistisch, denn ich habe dabei nur an mich gedacht und nicht an meine Familie. Ob mein Weggehen für die Verwandten negative Folgen haben könnte, habe ich nicht bedacht. Ich war damals 18 Jahre alt, ungestüm und völlig unängstlich, habe das Land im Protest gegen die Verhältnisse verlassen. Nach der Wende habe ich meine Akten bei der Gauck-Behörde einsehen können. So habe ich nicht nur erfahren, dass ich damals observiert wurde. Auch meine Verwandten standen dort drin, sie waren alle betroffen. Hätte ich das damals geahnt, wäre es vielleicht anders gekommen."

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Welche Bilder aus der Gemäldegalerie dem Maler am besten gefallen

Baselitz 2008 in der Dresdner Galerie Gebr. Lehmann vor seinem Gemälde "The Bridge Ghost's Supper". (Archivbild) © Carla Arnold … was ihm die Dresdner Museen bedeuteten. "In den Dresdner Kunstsammlungen bin ich zum ersten Mal mit Kunst in Berührung gekommen. Das war bald, nachdem die Sowjetunion Mitte der 50er-Jahre viele der bei Kriegsende verschleppten Kunstwerke zurückgegeben hatte. Wir kamen mit der Schulklasse geschlossen aus Kamenz nach Dresden. Es war überhaupt mein erster Museumsbesuch, bis dahin kannte ich solche Galerie-Bilder nicht. In der Folgezeit habe ich andere Museen kennengelernt, manche davon größer und wichtiger als die in Dresden. Und doch bilden die Dresdner Bilder seither die Grundlage meines Urteils über Malerei, sozusagen dessen Stamm." … welche Bilder aus der Gemäldegalerie er am liebsten mochte. Dresden Kultur & Leute Frauentausch bei den "medlz": Eine kommt, eine geht "Natürlich habe ich meine Favoriten, sei es Giorgiones 'Schlummernde Venus' oder Rembrandts 'Ganymed in den Fängen des Adlers'. Die Authentizität und Homogenität sind das Besondere an den Dresdner Sammlungen. Da sind die wunderbarsten Rembrandt-Bilder, die es gibt, und da ist Canaletto. Seine Bilder gehören für mich zu den wichtigsten Bildern überhaupt. Diese Präzision in den Dresden-Motiven: Man sieht etwas, das es nicht mehr gibt, und ahnt, wie es gewesen sein muss. Wunderbare Bilder."

Welche Künstler haben Georg Baselitz beeinflusst