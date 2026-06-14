Dresdner DDR-Sammler kommt ins Fernsehen

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Seine DDR-Werbefiguren begeistern bald ganz Deutschland. Denn das ZDF war mit einem Drehteam in der Dresdner Sammlung von Torsten Meisel.

Von Katrin Koch

Dresden - Seine DDR-Werbefiguren begeistern bald ganz Deutschland.

Sammler Torsten Meisel (60) zeigt stolz seine DDR-Werbefiguren.
Sammler Torsten Meisel (60) zeigt stolz seine DDR-Werbefiguren.  © Eric Münch

Denn das ZDF war mit einem Drehteam in der Dresdner Sammlung von Torsten Meisel (60) und filmte Minol-Pirol, Kundi, Telelotto-Otto & Co.

Über 900 Figuren hat Meisel über die Jahre erworben, getauscht und gefunden - sie illustrieren einen Teil der DDR-Geschichte, erinnern an nicht mehr existente, volkseigene Betriebe und Kombinate ebenso wie an Großveranstaltungen (etwa Weltfestspiele) und FDGB-Erholungseinrichtungen.

Der Streifzug durch seine Sammlung wird im ZDF-Vormittagsmagazin "Volle Kanne" am Dienstag zwischen 9.05 und 10.30 Uhr ausgestrahlt.

Titelfoto: Eric Münch

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