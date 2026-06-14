Dresdner DDR-Sammler kommt ins Fernsehen
782 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Dresden - Seine DDR-Werbefiguren begeistern bald ganz Deutschland.
Denn das ZDF war mit einem Drehteam in der Dresdner Sammlung von Torsten Meisel (60) und filmte Minol-Pirol, Kundi, Telelotto-Otto & Co.
Über 900 Figuren hat Meisel über die Jahre erworben, getauscht und gefunden - sie illustrieren einen Teil der DDR-Geschichte, erinnern an nicht mehr existente, volkseigene Betriebe und Kombinate ebenso wie an Großveranstaltungen (etwa Weltfestspiele) und FDGB-Erholungseinrichtungen.
Der Streifzug durch seine Sammlung wird im ZDF-Vormittagsmagazin "Volle Kanne" am Dienstag zwischen 9.05 und 10.30 Uhr ausgestrahlt.
Titelfoto: Eric Münch