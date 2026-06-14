Ur-Johannstädter freuen sich über neues Stadtteilhaus
Dresden - Mit Pauken und Trompeten wurde am Freitag feierlich das neue Stadtteilhaus Johannstadt eingeweiht – und löst damit den in die Jahre gekommenen Nachbarschafts-Treff auf der Elisenstraße ab.
Neben einem langersehnten Café und einem Ruheraum werden die frisch eingezogenen Vereine wie der "Johannstädter Kulturtreff" oder der Kinderschutzbund "JoJo" vor allem Beratungen anbieten.
Doch auch ein buntes Potpourri an Konzerten, Ausstellungen und Werkstatt-Angeboten soll den Johannstädtern nach drei Jahren Bauzeit geboten werden.
"Das hier ist einer der vielfältigsten Stadtteile. Bisher fehlen einfach Treffpunkte, wo die Menschen aus verschiedensten Blasen zusammenkommen können", erklärt "Kulturtreff"-Chefin Meike Weid (37).
Ur-Johannstädter freuen sich über das neue Stadtteilhaus
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Das denkt auch der Ur-Johannstädter Gerd Gottwald (73): "Ich hoffe, dass hier viele Menschen zueinanderfinden und glücklich ihren Alltag zusammen verbringen werden. Das ist die Aufgabe, die ich hier für das Haus sehe."
Seine Frau Kerstin (69) freut sich besonders auf die angebotenen Kurse auf der Pfeifferhannsstraße: "Ich bin auf der Elisenstraße immer zum Klöppeln und Yoga gegangen. Da war die Raumaufteilung einfach toll. Mal schauen, wie es hier jetzt wird."
Titelfoto: Montage: Eric Münch (3)