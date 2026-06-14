Ur-Johannstädter freuen sich über neues Stadtteilhaus

Dresden - Mit Pauken und Trompeten wurde am Freitag feierlich das neue Stadtteilhaus Johannstadt eingeweiht – und löst damit den in die Jahre gekommenen Nachbarschafts-Treff auf der Elisenstraße ab.

Kostenpunkt des Stadtteilhauses: 10,74 Millionen Euro. Ein Großteil wurde dabei von Bund und Freistaat übernommen. © Eric Münch

Neben einem langersehnten Café und einem Ruheraum werden die frisch eingezogenen Vereine wie der "Johannstädter Kulturtreff" oder der Kinderschutzbund "JoJo" vor allem Beratungen anbieten.

Doch auch ein buntes Potpourri an Konzerten, Ausstellungen und Werkstatt-Angeboten soll den Johannstädtern nach drei Jahren Bauzeit geboten werden.

"Das hier ist einer der vielfältigsten Stadtteile. Bisher fehlen einfach Treffpunkte, wo die Menschen aus verschiedensten Blasen zusammenkommen können", erklärt "Kulturtreff"-Chefin Meike Weid (37).