14.06.2026 07:11 Sechs Tipps für Euren perfekten Sonntag in Dresden und Umgebung

Wo am Samstag in Dresden und Umgebung etwas los ist, erfahrt Ihr hier!

Von Antje Ullrich, Janina Rößler

Dresden - Die Wetterprognosen für Sonntag in Sachsen sind alles andere als rosig. Doch bekanntlich gibt es kein schlechtes Wetter, sondern nur die falsche Kleidung. Also schnappt Euch euren Regenschirm, denn es ist an der Zeit für einen Ausflug! Wo und was in Dresden und Umgebung los ist, erfahrt Ihr hier!

Public Viewing: Erstes Deutschland-Spiel der Fußball-WM

Dresden - Am Sonntag ertönt um 19 Uhr der Anpfiff zum ersten deutschen Spiel bei der Fußball-WM 2026. Wer das Spiel Deutschland gegen Curaçao nicht allein schauen möchte, kann zum Public Viewing in die BallsportArena - dort wird auf einer 32 Quadratmeter großen LED-Wand übertragen - oder auf den Konzertplatz Weißen Hirsch gehen, wo unterm überdachten Rondell geschaut wird. Der Eintritt ist frei.

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Deutschland gegen Curaçao - wer das Spiel nicht allein schauen möchte, kann zum Public Viewing gehen. (Symbolfoto) © picture alliance/dpa/EURO Kartensysteme GmbH

Wein-Führung auf Schloss Wackerbarth

Radebeul - Auf Schloss Wackerbarth kann man am Sonntag verschiedene Weine genießen. Bei der Tour kann man die Welt der sächsischen Weine erkunden und selbst feststellen, was Sachsen von anderen Weinregionen unterscheidet. Natürlich darf auch eine Verkostung nicht fehlen. Los geht's ab 12 Uhr, Tickets gibt es für 17 Euro. Alle Infos findet Ihr hier: schloesserland-sachsen.de

Auf Schloss Wackerbarth erfährt man, wie die hauseigenen "Cool Climate"-Weine hergestellt werden. © Norbert Neumann

Offene Gärten

Sachsen - 31 Gartenbesitzer in Sachsen öffnen am Wochenende ab 10 Uhr ihre Gartentore. Dann können sich interessierte Besucher von klassischen Blumen- und Ziergärten, aber auch naturnahen Anlagen, Selbstversorger-, Kräuter- oder Permakulturgärten inspirieren lassen. Als Begleitprogramm werden Führungen durch Kräuter- und Lehrgärten angeboten, es gibt Pflanzentauschbörsen und Beratungen. Teilweise haben die Gartenbesitzer auch kreative und kulturelle Angebote organisiert. Der Eintritt ist frei. Infos und teilnehmende Gärten unter: tag-des-offenen-gartens-sachsen.de

31 Gartenbesitzer in Sachsen öffnen am Wochenende ihre Gartentore. © 123RF/sharuzzaman

Lauftouren Dresden - Die sportliche Stadtführung

Dresden - Wer die Stadt erkunden und gleichzeitig ein bisschen Sport machen möchte, kann das bei einer geführten Lauftour tun. Dabei lassen sich Sehenswürdigkeiten und lokale Eindrücke auf eine ganz neue Art und Weise entdecken. Die Routenlänge kann ganz individuell zwischen sechs und zwölf Kilometern gewählt werden - auch das Lauftempo kann selbst bestimmt werden. Die Touren sind auf fünf Personen begrenzt und bieten so eine entspannte Atmosphäre. Je nach Strecke, Tempo und eingelegten Pausen dauert eine Tour zwischen 60 und 120 Minuten. Den Startpunkt könnt Ihr flexibel wählen. Tickets gibt es für 40 Euro. Alle Infos findet Ihr hier: runningcitytours.de

Bei der sportlichen Stadtführung kann man die Stadt neu entdecken. © Robert Michael/dpa

Erdbeerfest Landgut Hofewiese

Langebrück - Zum zehnjährigen Jubiläum des Hofewiese-Biergartens veranstaltet das Landgut an diesem Wochenende das große Erdbeerfest. Ab 11.30 Uhr lädt das Blasorchester Großerkmannsdorf zum Spätfrühschoppen ein. Dazu gibt es einen traditionellen Fassanstich - inklusive Freibier vom Fass. Ab 14 Uhr übernehmen DJ Robb Stark und DJ Paul dann musikalisch. Bis 19 Uhr legen sie auf der Sonnenwiese auf und laden zu Cocktails, Bowle und Entspannen in gemütlichen Liegestühlen ein. Der Eintritt ist frei. Alle Infos gibt's hier: landgut-hofewiese.de

Zum zehnjährigen Jubiläum des Hofewiese-Biergartens wird zum Erdbeerfest geladen. © Screenshot/Instagram/

Tag der offenen Tür

Dresden - Die Kläranlage Dresden-Kaditz öffnet am Sonntag von 10 bis 18 Uhr ihre Pforten für Besucher. Bei einem Rundgang kann man Wissenswertes über die Abwasserbehandlung erfahren. Musikalisch unterhalten Banda Comunale und die Rockband Sedony. Wissenschafts-Comedian Konrad Stöckel zeigt verblüffende Experimente und bei Wasserspielen, an Bastelstationen und der Mitmach-Kläranlage kommt auch bei den kleinen Besuchern keine Langeweile auf. Eintritt frei. Infos: stadtentwaesserung-dresden.de/wasserwelten/tag-der-offenen-tuer/

Die Kläranlage Dresden-Kaditz öffnet am Sonntag ihre Türen. © Stefan Häßler