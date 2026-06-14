Ein Paradies für Paradiesvögel: Mutter und Tochter planen schrille Wohn-Boutique in der Neustadt
Dresden - Normal ist ihnen zu langweilig. Grau ist keine Farbe - zumindest nicht für diese beiden Damen: Für Luisa Maria Eggenhofer (36) und Claudia Maria Weidel (59) darf es gern bunt und verrückt sein. Mutter und Tochter eröffnen am 24. Juli in ihrem "Boutique Hotel Rothenburger Hof" in der Neustadt die Wohn-Boutique "RaumTraum" - mit knalligen Design-Möbeln und Wohnaccessoires zu Outlet-Preisen.
"So habe ich ja auch mein Hotel eingerichtet. Da mich Gäste immer wieder fragen, wo es die Sessel, Bilder oder Lampen gibt, lag die Idee nahe, unser überdimensioniertes Büro und einen Nebenraum als Boutique einzurichten", erzählt Luisa, während sie ihre Schätze ausbreitet.
Die 23 Paletten - eine ganze Sattelzugladung - von Möbel-Anbieter Kare Design sind noch längst nicht komplett ausgepackt.
"Es sind auch für uns Wundertüten. Denn die Platten sind mit einem Mix von Geschirr bis Sideboard gepackt. Man muss sie kaufen, wie sie gepackt wurden. Es sind Messe- und Retoure- und B-Waren", erklärt Luisa.
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Wohn-Boutique "RaumTraum" holt Vintage-Taschen von Louis Vuitton bis MCM nach Dresden
Der Preis für den Armlehnenstuhl Horizon schmilzt so von 799 auf 399 Euro. Eine goldene Kaktus-Spardose kostet statt 35 nur noch 15 Euro, die Tischleuchte Josy nur 60 statt 120 Euro.
Außerdem gibt es hochwertige Kunstblumen aus Holland, Original GluckiGluck-Karaffen in Fisch- und Krokodilform.
Wer sich schon vor der Eröffnung einen Überblick übers Sortiment verschaffen will: Beim "LebensArt"-Wochenende vom 19. bis 21. Juni im Schlosspark Großharthau sind Luisa und Claudia mit einer Auswahl Wohnaccessoires vor Ort.
Noch ein Ausblick: "Wir holen auch Luxus-Vintage-Taschen von Louis Vuitton bis MCM nach Dresden."
Titelfoto: Montage: Foto Koch (3)