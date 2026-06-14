Ein Paradies für Paradiesvögel: Mutter und Tochter planen schrille Wohn-Boutique in der Neustadt

Dresden - Normal ist ihnen zu langweilig. Grau ist keine Farbe - zumindest nicht für diese beiden Damen: Für Luisa Maria Eggenhofer (36) und Claudia Maria Weidel (59) darf es gern bunt und verrückt sein. Mutter und Tochter eröffnen am 24. Juli in ihrem "Boutique Hotel Rothenburger Hof" in der Neustadt die Wohn-Boutique "RaumTraum" - mit knalligen Design-Möbeln und Wohnaccessoires zu Outlet-Preisen.

Luisa (36, l.) und Mama Claudia (59) schwelgen inmitten ihrer bunten Möbelpracht. © Foto Koch

"So habe ich ja auch mein Hotel eingerichtet. Da mich Gäste immer wieder fragen, wo es die Sessel, Bilder oder Lampen gibt, lag die Idee nahe, unser überdimensioniertes Büro und einen Nebenraum als Boutique einzurichten", erzählt Luisa, während sie ihre Schätze ausbreitet.

Die 23 Paletten - eine ganze Sattelzugladung - von Möbel-Anbieter Kare Design sind noch längst nicht komplett ausgepackt.

"Es sind auch für uns Wundertüten. Denn die Platten sind mit einem Mix von Geschirr bis Sideboard gepackt. Man muss sie kaufen, wie sie gepackt wurden. Es sind Messe- und Retoure- und B-Waren", erklärt Luisa.

Deshalb der Rabatt von rund 50 Prozent!