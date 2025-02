Dresdner Dixie-Zwillinge haben einen neuen prominenten Fan

Die Zwillinge Claudia (l.) und Carmen waren am Freitag zu Gast in der MDR-Talkshow "Riverboat". © MDR/Kirsten Nijhof

Der Ex-Sänger der "Kelly-Family" und die Zwillinge saßen kürzlich zusammen in der MDR-Talkshow "Riverboat" - und Kelly lud die Zwillinge spontan zu seinem Konzert "Celebrate!" ein.

Am 8. März spielt Kelly mit seinem zwölfköpfigen "The Streetorchestra" im Alten Schlachthof. "Dort könnt ihr auf der Bühne eure Artistik zeigen. Ich mach' da nicht mit, aber ich singe an der Gitarre."

Leider, leider: "Ausgerechnet an dem Tag haben wir einen Auftritt in Grimmen an der Ostsee", bedauert Carmen Schlese. Aber: Jimmy Kelly gastiert am 21. März in Weimar und am 3. Mai in Leipzig. "Da setzen wir alles in Bewegung, um dabei zu sein", versprechen Carmen und Claudia.

Bis dahin kann sich zumindest Carmen zu Hause mit Jimmy trösten.