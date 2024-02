Dresdner "Game of Thrones"-Star Tom Wlaschiha schon wieder im TV

Kennt sich Serienstar Tom Wlaschiha (50) besser mit der Zeitverschiebung aus als seine junge Gegnerin? © NDR/Thorsten Jander

Der Dresdner tritt am Samstag (dem 2. März um 20.15 Uhr) in der ARD-Familienshow "Klein gegen Groß" gegen Anastasia (12) in einem Duell an, bei dem es um Zeitverschiebungen geht.

Moderator Kai Pflaume (56) freut sich auf ein weiteres Duell mit einem gebürtigen Dresdner Promi. Anhand eines Faltplans müssen Schauspieler Jan Josef Liefers (59) und sein Gegenspieler August (12) den dazugehörigen Würfel richtig identifizieren.