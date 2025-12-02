Dresdner Hauptstraßen-Händlerinnen sammeln fürs Kinderhospiz

Dresden - Weihnachten ist die Zeit des Gebens – dachten sich auch Simone Bendlin (45) und Claudia Gallwitz (51) vom Geschäft "Gänseblum" in der Neustadt.

Gänseblum-Mitarbeiterin Hannah Cook (26) mit der Spendenbox, die die Geschäfte nun auch über die Adventszeit hinaus an der Kasse stehen haben wollen. © Steffen Füssel

Deshalb steht dort nun während der Adventszeit eine funkelnde Spendenbox für das Kinderhospiz Dresden.

Auf die Idee kamen sie im Gespräch mit Stammkundin Susanne Wetzel (48), die als Koordinatorin im Hospiz arbeitet. Denn der Verein kann ohne Spenden und Ehrenamtliche nicht überleben.

Für Ladenleiterin Claudia Gallwitz war schnell klar, dass sie helfen möchte: "Mich bewegt, dass den Kindern in so einer schweren Phase Lichtblicke geschaffen werden. Sie ermöglichen alles: vom Zoobesuch bis hin zur Geburtstagsfahrt."

Inzwischen stehen dank ihres Einsatzes elf Boxen in Läden entlang der Hauptstraße: "Es ist wichtig, dass man auch mal was zurückgibt", betont die Ladenleiterin.