Dresdner Hauptstraßen-Händlerinnen sammeln fürs Kinderhospiz
Dresden - Weihnachten ist die Zeit des Gebens – dachten sich auch Simone Bendlin (45) und Claudia Gallwitz (51) vom Geschäft "Gänseblum" in der Neustadt.
Deshalb steht dort nun während der Adventszeit eine funkelnde Spendenbox für das Kinderhospiz Dresden.
Auf die Idee kamen sie im Gespräch mit Stammkundin Susanne Wetzel (48), die als Koordinatorin im Hospiz arbeitet. Denn der Verein kann ohne Spenden und Ehrenamtliche nicht überleben.
Für Ladenleiterin Claudia Gallwitz war schnell klar, dass sie helfen möchte: "Mich bewegt, dass den Kindern in so einer schweren Phase Lichtblicke geschaffen werden. Sie ermöglichen alles: vom Zoobesuch bis hin zur Geburtstagsfahrt."
Inzwischen stehen dank ihres Einsatzes elf Boxen in Läden entlang der Hauptstraße: "Es ist wichtig, dass man auch mal was zurückgibt", betont die Ladenleiterin.
Koordinatorin Wetzel zeigt sich sichtlich gerührt: "Das Großartige ist, dass Frau Gallwitz sofort losgegangen ist und alle Geschäfte in der Straße mobilisiert hat."
Titelfoto: Steffen Füssel