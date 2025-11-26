Dresdner Kulturbeirat lehnt Fördervorlagen ab: Kürzungen "unverhältnismäßig"

Dresden - Der Kulturbeirat der Stadt Dresden kommt seiner Aufgabe nach, wenn er Ratschläge gibt. Stadtratsvorlagen beschließen kann er nicht, Stadtratsvorlagen kritisieren durchaus.

Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (48, Linke): "Aufgrund der Haushaltssperre kann ich an der Vorlage nichts ändern." © Thomas Türpe

Gerade kommen da "die von der Kulturverwaltung im Rahmen der Fördermittelvergabe erstellten Vorlagen zur Institutionellen Förderung 2026 sowie zur Projektförderung 1. HJ 2026 für die freie Szene und die nicht kommunal getragenen Kultureinrichtungen" schlecht weg.

Um 25 Prozent will die Stadtverwaltung die freie kommunale Kulturförderung kappen.

"Wir lehnen die Anwendung der Haushaltssperre auf die Förderung der freien Träger 2026 ab", heißt es in einer Erklärung des elfköpfigen Kulturbeirats.

Nach einem intensiven fachlichen Austausch sei dieser Beschluss einstimmig getroffen worden.