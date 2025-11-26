Weihnachtsmarkt eröffnet: Im Stallhof wird's mittelalterlich

Dresden - Rund 50 Krämer bieten ab dem heutigen Mittwoch im romantischen Ambiente des Dresdner Stallhofs historische Waren auf dem Mittelalter-Weihnachtsmarkt an.

Mittelalterliches Treiben beherrscht bis in die Rauhnächte hinein den historischen Stallhof. © Thomas Türpe

Handwerker gehen ihrer Arbeit mit Werkzeugen und Materialien des späten Mittelalters nach. Gaukler und Musikanten sorgen für Vergnügen.

Natürlich ist auch wieder ein "Bad in der Menge" möglich.

Im hölzernen Badezuber finden bis zu sechs Personen Platz und können im heißen Badewasser sitzend die Adventszeit genießen.

Der Markt ist bis 23. Dezember geöffnet und noch einmal während der Rauhnächte vom 27. bis 30. Dezember und vom 2. bis 6. Januar.